Kostümball Garbeck: Karnevalsparty für die ganze Region

Garbeck. Hunderte Närrinnen und Narren feierten in der Garbecker Schützenhalle beim Kostümball des TV Sauerlandia. Es gab einige Neuerungen.

Einige hundert Närrinnen und Narren feierten am Samstagabend in der Halle der Schützenbruderschaft Hl. Dreikönige Garbeck. Der TV Sauerlandia hatte zum Kostümball geladen.

Schon an der Kasse und am Einlass herrschte Gedränge, denn es hieß mal wieder: „Wer hat das schönste, ausgefallenste oder fantasievollste Kostüm?“Hier gab es eine Rückennummer für die zu späterer Stunde geplante Präsentation der Kostüme auf der Tanzfläche. Zur Geisterstunde sollte dann die Jury zusammentreten und die fünf Gewinner des Kostümwettbewerbs bekanntgeben. Der erste Platz war immerhin mit 150 Euro ausgelobt.

Reiner Priggel und seine Helferinnen und Helfer vom TV Sauerlandia Garbeck hatten im Vorfeld der Nacht der Jecken ganze Arbeit geleistet und sich für den Ansturm auf die Karnevalsparty gewappnet. „Seit der Nachkriegszeit ist Garbeck eine Karnevalshochburg. Wir haben hier klein angefangen. Heute haben wir in Garbeck die größte Karnevalsveranstaltung in der Stadt Balve“, erzählt Reiner Priggel, der selbst als Pirat mit Augenklappe auftrat.

Stimmungsmusik macht Laune

„Wir veranstalten die Party für die Region. Die Leute kommen aus allen umliegenden Dörfern“, berichtete er weiter. Auch der Kostümwettbewerb habe schon Tradition. Bereits um 22 Uhr waren an der Kasse schon 20 Rückennummern ausgegeben worden, und viele genossen in ihren Kostümen sichtlich die Bewunderung der anderen Jecken.

„Wer hat das schönste Kostüm?“, heißt es eben alle Jahre wieder in Garbeck. Einige Veränderungen gab es in diesem Jahr: „Wir haben ein völlig neues Raum-, Licht-, und Musikkonzept“, so Priggel.

Die offensichtlichste und unüberhörbare Neuerung gab es bei der Musik. Nach vielen Jahren waren die Garbecker Amigos nicht dabei. Statt der Liveband hatte das Organisationsteam den DJ Tobi Pröpper engagiert, der sich erstklassig auf Karneval eingespielt hatte. Er brachte einen Rucksack voll mit Kölscher Karnevalsmusik mit, die beim Publikum prima ankam: „So ‘ne Musik gehört einfach dazu“, meinte eine Gruppe rotbeschopfter junger Damen.

Niemand ließ sich lange auf die Tanzfläche bitten. Da wurde von Anfang an gezappelt, gehüpft und getanzt, was die Knie hergaben. Die Stimmungsmusik machte gute Laune. Da blieb kaum eine Kehle trocken und mancher bekannter Karnevalshit wurde mal mehr oder weniger schräg aber stimmungsgeladen mitgesungen. Selbst als eine etwas herbere „Queen“ samt Leibgarde auftauchte, verstummte das Narrenvolk nicht.

Auch ab 22 Uhr kamen immer noch viele Partygänger in Feierlaune. Piraten, Matrosen, Engelchen und Teufelchen – die Mischung der Kostüme trug zum gelungenen Karnevalstreiben bei. Doch eins ist sicher: „Am Aschermittwoch ist alles vorbei.“

