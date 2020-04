Kreuzweg mit dem Mountainbike

Livestream statt Kirchbank: Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal setzt in den Ostertagen fort, was er, corona-bedingt, vor kurzem notgedrungen begonnen hatte. Dennoch gibt es für Gläubige in Balve Möglichkeiten, allein, zu zweit oder vielleicht sogar als Familie den Kreuzweg mal ganz anders zu erleben – per Fahrrad.

Start: Kirchplatz St. Blasius Foto: jürgen overkott / WP

Zweirad-Meditation ist schon jetzt nicht unüblich: etwa auf dem Jakobsweg nach Santiago di Compostela, Spanien. Warum nicht also an den Ostertagen eine Mini-Pilgertour durchs Stadtgebiet?

Petrus, dem der Volksmund für die Zuständigkeit fürs Wetter zuschreibt, lässt Ostern die Sonne scheinen. Die Prognose auf der heimischen Internetseite

(www.wetter-balve.de) jedenfalls zaubert mir Glanz in die Augen: Sonne satt und Temperaturen um die 20 Grad. Bis Karsamstag soll diese Wetterlage Bestand haben. Es spricht einiges dafür, dass es genauso kommt. Bevor mir im Haus die Decke auf den Kopf fällt, schwinge ich mich auf den Sattel.

Als Ausgangspunkt bietet sich der Kirchplatz von St. Blasius an, 240 Meter überm Meeresspiegel. Dort ist zu sehen, dass die Bauarbeiten am alten Küsterhaus abgeschlossen sind: Die Bruchsteinwand ist saniert. Beim Bauprojekt „Neues Pfarrheim“ geht es bergauf.

Schattig: die Einfahrt in den Schieberg Foto: jürgen overkott / WP

Bergauf geht es gleich mit den ersten Metern. Sanft steigt der gewalzte Weg zum Altenheim St. Johannes an. Doch unmittelbar nach der Pflegeeinrichtung beginnt eine knackige Steigung bis zur Einmündung in die Straße Zum Schieberg. Bis zum Ende der asphaltierten Piste rollt das Rad wie von selbst. Dann, mit Beginn des gewalzten Waldweges, geht es in den Berg, erst kaum merklich, dann nimmt die Steigung zu. Dazu kommt, dass feiner Splitt Teile des Weges rutschig macht. Reines Bolzen hilft da wenig; stattdessen ist ein bisschen Fahrtechnik gefragt.

Dach der Tour auf 339 Metern Höhe

Auf halber Höhe kann ich durchatmen. Obendrein wartet eine Belohnung auf mich: Die Piste führt unmittelbar am Waldrand entlang und gibt es einen fantastischen Panoramablick auf Langenholthausen frei, gerade bei dem angekündigten Postkarten-Wetter ein Traum.

Die Strecke folgt dem Berg. Nach einer Welle kommt eine Abfahrt. Zum bald sichtbaren Schiebergkreuz geht es indes wieder steil hinauf. Rasen ersetzt Schotter. Zwei tiefe Fahrrinnen von Treckerreifen zwingen mich, in der Mitte zu fahren. Kleine, ganz kleine Gänge sind angesagt – und Konzentration. Die letzten Meter zum Kreuz sind eine echte Bußübung.

Top-Ausblick auf Langenholthausen Foto: jürgen overkott / WP

Der Schieberg ist das Dach der Tour mit 339 Metern. Vorm Kreuz sitzt ein älteren Ehepaar, Nordic-Walker, es genießt die Sonne – und einen herrlichen Panoramablick übers aufblühende Hönnetal.

Von nun an geht’s bergab. Allerdings gibt es für mich gute Gründe, eben nicht in Schussfahrt zu Tal zu donnern: Rücksicht auf Mensch und Tier, natürlich, aber auch Eigenschutz. Schließlich ist der Weg geschottert.

Das nächste Etappenziel kommt schnell ins Blickfeld: der Prozessionsweg nebst Piuskapelle. Sie ist, wie das Schiebergkreuz, dem Himmel nah. Das bedeutet Höhenmeter. Der Weg ist, so wie oft, mit Splitt garniert. Wer die Route kennt, kann mit kleinen Gängen klettern. Rad-Novizen sollten schieben.

Der Rest der Strecke ist Erlösung. Die Strecke ist asphaltiert, führt bergab über die Straße Unterm Beggenbeil zurück zur Mellener Straße. Dort ist, bei wenig Verkehr, eine Schussfahrt bis St. Blasius möglich.

Nach etwas mehr als einer Stunde, kleine Andacht inklusive, bin ich zurück am Ziel. Ich beginne zu verstehen, was Komiker Hape Kerkeling meinte, als er ganz ernst schrieb: „Ich bin dann mal weg.“

INFO

Die steile, fein geschotterte Rampe zur Piuskapelle: Wer sie befährt, absolviert eine Bußübung. Foto: jürgen overkott / WP

Die von mir gefahrene Strecke folgt im Wesentlichen einer Tour, die Jürgen Meller vom SGV Balve entwickelt hat. Sie ist auf der Internetseite www.sauerland.com zu finden, Karte inklusive.

Die Daten zum Balver Prozessionsweg stehen ebenfalls im Netz: www.orte-verbinden.de.