GESUNDHEITSVORSORGE Land will vorsorglich Radon-Werte in Balve ermitteln

Balve Das Land will eine mögliche Radon-Belastung in Balve, Sundern und Arnsberg ermitteln. Welche Bereiche in Frage kommen.

Balve/Arnsberg. Als Vorsorge und nicht als Grund zur Panik versteht das NRW-Gesundheitsministerium ihre Bitte, dass Bürger eine mögliche Radonbelastung messen.

Über eine mögliche Radonbelastung in Teilgebieten der Städte Arnsberg, Sundern und Balve hat das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag, 28. Januar, die Öffentlichkeit informiert. „Diese Information erfolgt vorsorglich. Es besteht kein Grund zur Panik!“, betonen die Experten vom Gesundheitsministerium in einem Pressegespräch, an dem Balves Bürgermeister Hubertus Mühling gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Arnsberg und Sundern teilnahm.

Bei Radon handelt es sich um um ein natürliches, radioaktives Edelgas, dass bei Zerfall von Uran-238-haltigem Gestein entsteht. Bürger, die Luft mit hoher Radonbelastung einatmen, könnten an Lungenkrebs verursachen.

Warum kocht plötzlich das Thema „Mögliche Radonbelastung“ hoch? Gemäß der bundesweiten Strahlenschutzverordnung hatten die Bundesländer bis Ende 2020 Zeit, mögliche Radonvorsorgegebiete auszuweisen. Das Ergebnis der dafür notwendigen Untersuchungen liegt für NRW nun vor: In ganz NRW muss kein Radonvorsorgebiet ausgewiesen werden. Denn in ganz NRW werden nirgends die dafür gesetzlich notwendigen Kriterien erfüllt. Dafür hätte der gesetzliche Referenzwert von 300 Becquerel/m; auf mindestens 75 Prozent der Gemeindefläche und zusätzlich in mindestens zehn Prozent der Gebäude überschritten werden müssen. „Dieses Kriterium ist in Nordrhein-Westfalen an keinem Ort erfüllt, so dass es zu keiner Gebietsausweisung kommt“, so das Ministerium.

Verdächtige Gesteinsschichten

Es gibt allerdings aufgrund der Gesteinsschichten, die es teilweise in Arnsberg, Sundern und Balve gibt, Hinweise, dass eventuell eine relevante Radonbelastung entstehen könnte. Vertreter des Ministeriums zeigten Journalisten geologische Karten von Arnsberg, Sundern und Balve, die Vorsorgemaßnahmen anraten lassen. Betroffen ist der mittlere und südliche Bereich der Stadt Arnsberg, in Sundern die Ortsteile Sundern, Enkhausen, Hövel sowie eine Teilfläche von Balve, und zwar in den Bereichen Mellen und Langenholthausen. In allen drei Stadtgebieten erstrecken sich die Radonverdacht auslösenden Gesteinsschichten über bewohnte, aber auch unbewohnte Gebiete. In anderen NRW-Landesteilen gibt es in dieser Ausdehnung keine Gesteinsschichten, die Vorsorgemaßnahmen verursachen würden.

Lüften des Kellers kann helfen

Was ist nun zu tun? Vorsorglich werden Bürger gebeten, freiwillig und für sie absolut kostenlos Messgeräte in ihren Häusern aufzustellen. Denn Radon kann sich in kleinen Mengen in der Raumluft ansammeln, wenn Radon aus Gesteinsschichten zum Beispiel durch Undichtigkeiten von Kellerräumen oder Fundamenten ins Gebäudeinnere dringt. „Gutes Lüften von Kellerräumen kann dann schon ein probates Mittel sein, um einer eventuellen Radonbelastung zu begegnen“, meinen Experten.

INFOS

Bei Radon handelt es sich um ein radioaktives Edelgas, das bei natürlichem Zerfall von Uran238-haltigem Gestein entsteht. Radon kann man nicht sehen, riechen oder schmecken.

Wenn sich zu viel Radon in der Raumluft befindet, können die Zerfallsprodukte von Radon die Lunge angreifen. Durch Alphastrahlung kann Lungenkrebs entstehen. Radon und Tabakrauchen verstärken sich gegenseitig in ihrer schädlichen Wirkung, so Experten.

