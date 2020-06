Langenholthauser Königspaar: „Wir ziehen durch“

Sie nehmen es, wie’s kommt. Wie auch anders? Corona hat Langenholthausens amtierendem Königspaar Karsten Bartsch und Gabi Rapp das für dieses Wochenende geplante Schützenfest verhagelt. Die beiden nehmen es mit Humor. „Wir ziehen durch bis zum kommenden Jahr“, kündigte Karsten Bartsch im Gespräch mit der „Westfalenpost“ an, „das gilt auch für den Hofstaat.“ Alle Beteiligten freuen sich bereits jetzt auf die tollen Tage im kommenden Jahr.

Königspaar aus Eisborn: Hans-Dieter und Monika Kolossa Foto: WP

Karsten arbeitet hauptberuflich als Techniker und ehrenamtlich als Trainer der B-Jugend des TuS Langenholthausens, der mit Nachbarvereinen eine Spielgemeinschaft gebildet hat. Im Vorstand des Jubiläumsclubs sitzt Karsten Bartsch übrigens auch, als Beisitzer.

Am Wochenende aber steht er bereit, um Besuch zu empfangen, selbstverständlich den Corona-Regeln folgend.

Ein Dorf soll Flagge zeigen

Tatsächlich hat sich die Schützenbruderschaft St. Johannes eine kleine Auszeit verdient. Brudermeister Berthold König: „Die aktionslose Zeit nutzen wir derzeit für allerlei kleinere Arbeiten an der Schützenhalle, die während des normalen Vermietungsbetriebes nicht so einfach zu bewerkstelligen wären. Wie in jedem Jahr haben wir auch diesmal Ende Mai die Außenanlagen unserer Schützenhalle auf Vordermann gebracht und werden zum regulären Schützenfesttermin auch unser Halle sowie den Schulplatz beflaggen.“

Schützengruß aus Volkringhausen Foto: WP

Natürlich wünschen sich die Schützen, dass auch die übrigen Dorfbewohner an diesem Wochenende Flagge zeigen.

Derweil denkt Berthold König schon weiter: „Als kleinen Schützenfestersatz planen wir über den Sommer einige kleinere Feierlichkeiten als Außenveranstaltung und stellen derzeit Überlegungen an, wie diese unter Beachtung der Hygieneregeln umgesetzt werden können.“

Schützen und Dorfbewohner dürfen gespannt sein.