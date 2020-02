Laufen lernen mit Andrea Krügers Experten-Team

Lauf-Team vom Fitnessstudio „life“ in Garbeck (Balve): Michael Stracke, Andrea Krüger und Niklas Schmoll-Klute (von links)

Garbeck/Mellen. Hobbysportler(innen) wollen bis zum Burgberglauf top-fit sein. Andrea Krüger vom „life“ stellte ein ganzheitliches Trainingspaket vor.

Läuft! Trotz winterlicher Wetterverhältnisse ist eine Schar sportinteressierter Einsteiger am Mittwochabend ins Garbecker Fitnessstudio „life“ gekommen, um sich über die Trainingsgruppe „Von 0 auf 5 Kilometer“ zu informieren, die die Teilnehmer(innen) fit macht für den Burgberglauf am Sonntag, 6. September, in Mellen.

Burgberglauf in Mellen: Start über 5000 m und 10000 m Foto: Frank Saul / WP

Fitnesstrainerin und Studio-Inhaberin Andrea Krüger erklärte, dass sie und ihre Lauf-Experten Michael Stracke und Niklas Schmoll-Klute ein ganzheitliches Lauftraining im Rahmen eines Halbjahresabos anbieten. Am Dienstag, 31. März, 18 Uhr, startet die Gruppe. Trainiert wird jeweils eine Stunde. Dabei gibt es immer auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen – zu Lauftechnik und Ernährung, Trainingsplan und Sportausstattung. Zudem bietet das Paket Teilnehmern die Chance, ihr Lauftraining im Studio durch ein spezielles 28-minütiges Geräteprogramm für Rücken und Gelenke zu ergänzen. Interesse an der Laufgruppe haben bisher mehr als zehn Hobbysportler(innen) gezeigt.

Für Kinder wie Erwachsene

Otmar Hermanns vom Lauf-Veranstalter RW Mellen erläuterte das Angebot der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet und damit ein kleines Jubiläum feiert. Der Burgberglauf bietet Wettbewerbe für große und kleine Walker, Nordic Walker und Läufer an – über fünf oder zehn Kilometer.

Dorothee Herde und ihr Physio-Team machen Läufer locker. Olli Storck von der Barmer (mit Kollegin) sponserte das Angebot. Foto: Sven Paul / WP

Die Kurzstrecke ist für Hobby-Sportler gut zu bewältigen. Der Zehn-Kilometer-Parcours reizt ambitionierte Läufer und Profis. Die „Westfalenpost“ präsentiert die Veranstaltung. Die Barmer sponsort das Physio-Team von Dorothee Herde, das Läufer locker macht.

Anmeldungen für die Trainingsgruppe nimmt Andrea Krüger entgegen: Telefon 02375-913717; : info@life-balve.de. Anmeldungen für den Burgberglauf nimmt Otmar Hermanns an: Telefon 02375-3994.