Lockdown: Wie Pastoralverbund Online-Angebot ausweitet

Balve Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal stellt sich auf einen längeren Lockdown ein. Er weitet sein Online-Angebot aus.

Balve. Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal bereitet sich auf eine mögliche Verlängerung des Corona-Lockdowns vor. Konkret bedeutet dies, dass abseits von Präsenzgottesdiensten das Online-Angebot für die nächste Zeit erweitert wird.

Offene Fragen

Ob und in welchen Umfang der bestehende Corona-Lockdown fortgesetzt wird, ist aktuell noch unklar. Ebenso unklar ist, wann in den Kirchen der Gemeinden des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal wieder Präsenzgottesdienste stattfinden können. Kurz vor Weihnachten hatte das Netzwerk der Katholischen Kirche im Hönnetal beschlossen, die Gottesdienste in gewohnter Form erst einmal bis zum 10. Januar auszusetzen.

Mehr Livestreams

Da die momentane Pandemie-Situation keine weiteren Lockerungen zulässt und eher damit zu rechnen ist, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung von Covid-19 eher verschärft werden könnten, hat das Hauptamtlichenteam der Balver Gemeinden in einer Video-Konferenz in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Netzwerkes Katholische Kirche im Hönnetal beschlossen, dass die Livestream-Gottesdienste aus der St. Blasius-Kirche ab der kommenden Woche erhöht werden. „Und zwar erst einmal so lange, wie der komplette Lockdown bestehen bleibt“, wie Markus Hablowetz, Verwaltungsleiter des Pastoralverbunds, mitteilt. Sobald eine Lockerung des Lockdowns anstehe und Präsenzgottesdienste wieder stattfinden könnten, würden die Livestream-Angebote wieder auf das Übertragen des sonntäglichen Hochamtes reduziert werden.

Konferenz für Ende Januar geplant

Ob ab Anfang Februar wieder Präsenz-Gottesdienste stattfinden können, berät das Hauptamtlichenteam in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Netzwerkes kath. Kirche im Hönnetal wieder in einer Konferenz, die für Donnerstag, 28. Januar, angesetzt wurde.

Materialien für Hausandachten im Netz

Neben dem erweiterten Livestream-Angebot, finden sich ab sofort auch auf der Homepage des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal (www.pv-balve-hoennetal.de) von Gemeindereferentin Elke Luig zusammengestellte Materialien für Hausandachten, die sich an Familien mit jüngeren Kindern und für Familien mit Grundschulkindern richten. Auf der Homepage werden zudem YouTube-Links angeboten, die für kleine familiengerechte Gottesdienste geeignet sein werden. Ebenso ist laut Hablowetz angedacht, für die kommenden Wochenenden die Lesehinweise zu biblischen Texten (1. Lesung, 2. Lesung, Evangelium) auf der Homepage des Pastoralverbundes zu veröffentlichen. Die samstägliche Beicht- und Gesprächsmöglichkeit in der Zeit von 16 bis 16:30 Uhr in der St. Blasius-Kirche bleibt weiterhin bestehen.

SERVICE

Folgende Termine für Livestream-Gottesdienste wurden festgelegt:

Mittwoch, 20. Januar 2021: 08:30 Uhr Hl. Messe

Freitag, 22. Januar 2021: 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung und 18:30 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 24. Januar 2021: 10:30 Uhr Hochamt

Mittwoch, 27. Januar 2021: 08:30 Uhr Hl. Messe

Freitag, 29. Januar 2021: 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung und 18:30 Uhr Wort-Gottes-Feier

Sonntag, 31. Januar 2021: 10:30 Uhr Hochamt und 17:30 Uhr Jugendgottesdienst