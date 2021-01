Marco Voge: Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl

Balve/Lüdenscheid Der CDU-Parteitag hat Armin Laschet zum neuen Parteichef gewählt. Marco Voge gehörte zu den Delegierten. Wie bewertet er das Ergebnis?

Balve/Lüdenscheid. Der Landrat des Märkischen Kreises, Marco Voge, war Delegierter beim CDU-Parteitag, der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum Nachfolger der scheidenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt hat. WP-Redakteur Jürgen Overkott bat den Balver um eine Reaktion.

Teamgedanke und Vertrauenswerbung

Sie waren beim CDU-Parteitag Delegierter. Für wen haben Sie gestimmt – und warum?

Marco Voge: Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben drei wirklich gute Kandidaten gehabt. Am Ende hat Armin Laschet von den 225 Stimmen, die Norbert Röttgen erhalten hat, in der Stichwahl mehr auf seine Seite ziehen können als Friedrich Merz. Sie haben sich wohl von Armin Laschets Teamgedanken überzeugen lassen. Stichwort: zusammenführen, auch die Partei zusammenführen, durchaus mit Blick auf die Zukunft unseres Landes. Es geht ja hier nicht nur um die Partei. Auch beim Punkt Vertrauen war Armin Laschet überzeugend Sein Verweis auf seinen Vater war gut, als er zum Ende seiner Rede die Münze, die Mark seines Vaters herausgeholt hat. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Es war sehr emotional, sehr persönlich. Das hat den Mensch Armin Laschet ausgemacht, ein Mensch für die Menschen. Und so habe ich selbst erlebt. Wir haben in Düsseldorf, in der Landtagsfraktion, dreieinhalb Jahre zusammengearbeitet. Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl.

Angebote für die Menschen

Wo liegen die Aufgaben des neuen Vorsitzenden?

Marco Voge: Ich will differenzieren. Innerparteilich: Wir gehen jetzt geschlossen in die Wahlkämpfe (in diesem Jahr stehen etliche Wahlen an, inklusive Bundestagswahl, Red.). Da muss jeder mitmachen. Es geht hier nicht um die CDU. Die Partei ist kein Selbstzweck. Es geht darum, dass die Partei Angebote für die Menschen macht, die Herausforderungen der Zukunft angeht. Das traue ich Armin Laschet zu.

Dickes Lob an Paul Ziemiak

In der Corona-Krise hat die CDU eine Premiere gewagt: Der Parteitag fand erstmalig digital statt. Wie fanden Sie's – vor allem die Regie?

Marco Voge: Das ist modern. Ein dickes Lob an (CDU-Generalsekretär, Red.) Paul Ziemiak und das ganze Team vom Konrad-Adenauer-Haus. Als erste Partei in Deutschland haben wir einen vollständigen digitalen Parteitag gemacht. Es hat alles super funktioniert, bis auf eine Wortmeldung per Videoschalte, wo das Mikro nicht funktioniert hat. Da kann man Menschen mitnehmen. Einfach großartig. Klar, bei einem digitalen Parteitag geht einiges verloren. Bei einem normalen Parteitag hätte man Leute wiedergesehen und getroffen. Das fehlt jetzt einfach. Aber sonst war der komplett digitale Parteitag ein super Zeichen.