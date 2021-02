Mellen: So sieht die Radon-Belastung aus

Balve Das Land NRW hat vor möglicherweise erhöhten Radonwerten in Mellen und Langenholthausen gewarnt. Fürs Golddorf liegen Ergebnisse vor.

Mellen/Düsseldorf. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat die Balver Ortsteile Mellen und Langenholthausen als Gebiete mit möglicherweise erhöhten Radon-Werten ausgewiesen. Am Wochenende gab der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Mellen zumindest für das Golddorf Entwarnung.

Die Messergebnisse

Nachdem bekannt geworden war, dass möglicherweise eine erhöhte Radonbelastung im Bereich Mellen vorkomme, habe der Vorstand des WBV Mellen unverzüglich eine Probe des Trinkwassers durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen veranlasst, teilte Verbandsvorsteher Heinrich Drees mit.

Am Samstag sei die schriftliche Mitteilung gekommen, dass die ermittelten Werte für das Mellener Trinkwasser „deutlich unter dem Grenzwert liegen“.

Laut Aussage des Hygieneinstituts entspricht das Wasser demnach „hinsichtlich der festgestellten chemisch-physikalischen Untersuchungsergebnisse den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist insoweit aus trinkwasserhygienischer Sicht nicht zu beanstanden“.

Das Gas

Radon ist nach Angaben des Bundesumweltministeriums in Berlin ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas. Radon-Belastung gilt als eine der häufigsten Ursachen für Lungenkrebs nach dem Rauchen. Es ist farb-, geruch- und geschmacklos und kann somit durch die menschlichen Sinne nicht wahrgenommen werden. Radon entsteht beim Zerfall von natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen im Boden. In der Außenluft verdünnt es sich schnell und stellt dort normalerweise kein Problem dar. Radon kann aber in Gebäude eindringen und sich in der Raumluft anreichern. Eintrittspfade können zum Beispiel Risse im Fundament oder nicht abgedichtete Kabel- und Rohrschächte mit Kontakt zum Erdboden sein. Die Ablagerung der radioaktiven Zerfallsprodukte des Radons in der Lunge und der Zerfall von im Körper verbliebenem Radon erhöhen das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.

Der Referenzwert für über das Jahr gemittelte Radon-Aktivitätskonzentration an Arbeitsplätzen beträgt 300 Becquerel pro Kubikmeter.

Die Rechtslage

Die Europäische Union hatte bereits im Jahr 2013 eine sogenannte Euratom-Richtlinie festgelegt, die in nationales Recht umgesetzt werden muss. Bis Ende 2020 musste das Land NRW Gebiete festlegen, in denen „in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen“ eine Überschreitung dieses Wertes zu erwarten ist. Dieser Vorgang ist alle zehn Jahre zu überprüfen.

