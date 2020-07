Mellens Adler blieb oben – bis „Maler“ Becker kam

Mellen. Corona hin, Vogelschießen her: Den Spaß am Feiern lassen sich die Schützen nicht nehmen. Diesmal freut sich „Maler“ Becker über Schützengrüße.

Nicht nur der Vogel-Schuss von Pfarrer Andreas Schulte in Balve gehörte im vorigen Jahr zu den unvergesslichen Ereignissen – auch das Vogelschießen in Mellen bleibt den Schützen im Dorf und ihren Freunden lange in Erinnerung. Was war passiert?

Das Vogelschießen am 5. August voriges Jahr zog sich lange hin. Um 11.58 Uhr holte Christian „Maler“ Becker die kümmerlichen Reste des Fichten-Adlers von der Stange – mit Schuss 189.

Schützenkönig Christian „Maler“ Becker mit Königin Sabine Foto: Jürgen Overkott / WP

Zuletzt gab’s kluge Ratschläge, und „Maler“ wusste nicht genau, ob ihn Schlaumeier anfeuern oder nerven wollten. Immer wieder lud Schießmeister Jörg Bösterling aus Volkringhausen nach, immer wieder zielte „Maler“ mit soliden Brenneke-Patronen auf den hölzernen Flattermann. Es splitterte, es krachte, immer wieder fielen Teile. Doch der Adler blieb beinahe boshaft oben – als wollte er sich über den tapferen Schützen lustig machen, der nicht mal Mitglied bei der Mellener Schützenbruderschaft St. Hubertus ist. Beinahe hätten die übrigen Schützenbrüder sogar geglaubt, als „Maler“ kokettiert hatte: „Ich bin kein guter Schütze.“Das Gegenteil war der Fall. Der Vogel wurde binnen zwei Stunden regelrecht perforiert. Am Ende baumelte nur noch ein kläglicher Rest zerfetzten Holzes im Kasten. Aber er blieb hängen. Woran lag’s?

„Maler“ hatte es zunächst mit schäumendem Zielwasser in ausreichender Menge versucht – vergeblich. Schließlich bewies Christoph Goeke vom Musikverein Balve, dass mehr drauf hat als Harmonie nach Noten. Kurz vor zwölf kam er mit einer Glasflasche zum Schießstand. Sie muss einen Zaubertrank enthalten haben. „Malers“ nächster Schuss beendete das Finale.

Fotos und Textgrüße willkommen

Christoph Goeke hat Zielwasser für „Maler“ Becker. Es wirkt sofort. Schuss 189 bringt „Maler“ die Königskette. Foto: Jürgen Overkott / WP

Am kommenden Wochenende hätte „Malers“ Nachfolger gefunden werden sollen. Daraus wird nichts. Das Corona-Virus ist schuld. Dennoch würdigt die „Westfalenpost“ den denkwürdigen Termin. Die Meller Schützen werden sich, wie die übrigen Bruderschaften im Stadtgebiet, über „Schützengrüße“ freuen: Fotos mit lustigen Motiven oder Textgrüße – erlaubt ist, was gefällt. Die WP nimmt sie gern entgegen: balve@westfalenpost.de.