Mit welchen Songs Entspannungsminister Garbeck rocken

Daniel Pütz ist Vorsitzender des Balver Fachhandels. Der Multimediamann amtiert zugleich als „Entspannungsminister“: So heißt die Band, bei er in die Tasten greift. Bei der sogenannten Kick-Off-Party der Veranstaltungsreihe „Donnerstags aufm Dorf“ will die Gruppe ihr Publikum mit Rock-Klassikern und poppigen Evergreens begeistern. Im Gespräch mit der WESTFALENPOST erklärte Daniel Pütz, wie eine Cover-Band funktioniert.

Die Entspannungsminister sind eine feste Einrichtung im Hönnetal, seit mehr als 20 Jahren. Zuletzt aber haben sie sich rar gemacht. Mag sein, dass die öffentliche Zurückhaltung das Interesse an ihrem Auftritt am kommenden Donnerstag, 30. Januar, gesteigert hat. Fakt ist: Die Sause ist seit Tagen Dorf-Gespräch. Was gibt’s auf die Ohren?

Die Entspannungsminister können auch Alice Cooper. Foto: maik wiesegart

„Wir haben für das Programm ein, zwei neue Sachen ‘reingenommen“, verrät Daniel Pütz, „,Aloah heja he’ zum Beispiel. Wir dachten: Wenn wir schon in einer Schützenhalle spielen, dann müssen wir auch ‘was zum Rudern dabei haben.“ Ebenfalls neu: „Sweet Child Of Mine“ von Guns N’Roses aus 90ern, eine Ballade zum Abrocken.

Und das Standard-Repertoire? Deep Purples Kult-Hit „Smoke On The Water“ gehört dazu, aber auch Disco-Kracher von Michael Jackson wie „Billie Jean“ – durchaus mit eigener Handschrift. Die Band selbst liebt die Folk-Funk-Fanfare „Long Train Running“ der Doobie Brothers. „Die Arrangements lehnen sich natürlich ans Original an“, verrät Daniel Pütz. „Manchmal orientieren sich aber auch an Cover-Versionen.“ Augenzwinkernd schiebt der „Musicus“, wie er in Balve heißt, nach: „Wir suchen uns das Beste aus allen Welten.“ Auf jeden Fall ist es ein Wiederhören mit Songs, die dem Publikum kennt – beispielsweise aus dem Programm der Oldie-Welle WDR 4. „Wir machen keine Kunstforum daraus, Lieder zu verstecken. Wir wollen schon, dass man mitsingen und mittanzen kann.“

Der verstorbene Michael Jackson konnte beides, Singen und Tanzen. Sein Moonwalk wurde zur vielkopierten Tanz-Legende. Wie elastisch sind die Beine der Entspannungsminister? Daniel Pütz lacht. „Wir denken, dass wir’s können. Aber wenn das Publikum entscheiden dürfte, würde das Ergebnis wohl lauten: nein.“ Die Zuhörer können sich natürlich am Moonwalk versucht, der beim Rückwärtsgehen eine Vorwärtsbewegung vortäuscht.

Als Moonwalk aufkam, war er drei

Entspannungsminister sind „ready for Rock’n’Roll“. Foto: WP

Als Jacksons „Billie Jean“ 1983 die Hitparaden in aller Welt stürmte, war Daniel Pütz gerade mal drei Jahre alt. Seine Laufbahn als Musiker begann der gebürtige Mendener mit zwölf. Schon damals gab der heutige Chorleiter den Takt vor – allerdings am Schlagzeug. Inzwischen greift Daniel Pütz allerdings meist in die Tasten – sowohl bei Chören wie „Melodie Mellen“ als auch bei den Entspannungsministern. Seit gut zehn Jahren macht er das. Wie haben die Entspannungsminister damals ihr Kabinett umgebildet? „Der Keyboarder hat aus Studiengründen aufgehört. Der war zu weit weg. Ähnlich war das beim Gitarristen. Aber seit dem spielen wir in der Formation, die am Donnerstag in Garbeck zu hören ist“, erwidert Daniel Pütz.

Da das Auge bekanntlich mithört, stellt sich die Frage nach dem Bühnendress. Entspannungsminister: Der Name der Band klingt offiziell. Sind Anzug und Krawatte angesagt? Daniel Pütz lacht. „Das ist eine niemals endende Diskussion bei uns“, erzählt er, „bei den Proben wird manchmal mehr darüber diskutiert, wie unsere Optik auf der Bühne aussehen soll, als über die Musik.“ Dabei steht das Ende der Debatte von vorn herein fest: „Wir bleiben dabei, dass wir Blue Jeans mit weißen Hemden und schwarzen Krawatten bleiben – also ein bisschen ministerial, aber auf jeden Fall entspannt.“

Wie lange arbeiten die Entspannungsminister für das Wohl ihres Publikums? „Es hat Stadtfeste gegeben, da haben wir vier Stunden lang gespielt“, berichtet Daniel Pütz. „Es kommt immer darauf an, wie es das Publikum wünscht. Na ja, vier Stunden sind das Höchste, was man machen kann. Danach wird’s mit dem Repertoire eng“, schiebt er lachend nach.

Diese Gefahr besteht in Garbeck nicht. Um 23 Uhr ist Schluss.

INFO

Die Entspannungsminister bestehen seit 1999. Aktuell gehören Christian Schulte, Maik Wiesegart, Daniel Pütz, Jan Philipp Müller, Andreas Raphael und Claudius Schulte zur Band.

Die sogenannte Kick-Off-Party der Reihe „Donnerstags aufm Dorf“ beginnt in Garbecks Schützenhalle am Donnerstag, 30. Januar, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.