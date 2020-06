Moritz Flörke folgt Vater Volker als Tierarzt in Balve

Balve/Hemer/Menden. Wie der Vater, so der Sohn. Dr. Moritz Flörke wird Tierarzt im Hönnetal. Warum er Vater Volker nicht ganz folgt.

Ein neuer Tierarzt im Hönnetal ist ein alter Bekannter. Knapp 40 Jahre nachdem sein Vater Dr. Volker Flörke als Tierarzt nach Balve kam, zieht nun auch Dr. Moritz Flörke zurück ins Sauerland. Er macht sich als Kleintierspezialist selbstständig.

„Anders als Papa werde ich die Praxis aber nicht im Haus haben, sondern in angemieteten Räumlichkeiten in Hemer“, erzählt der 35-Jährige. Er hat Anfang Juli die Arbeit im Hönnetal aufgenommen. Welchen Weg hat er hinter sich?

Nach dem Studium der Veterinärmedizin in Budapest und Hannover sowie Stationen als Assistenz- und Oberarzt in Attendorn, Waltrop und Mönchengladbach gab vor allem die Nähe zur Familie den Ausschlag, in die Heimat zurückzukehren. Trend hin, Großstadt her: „Für mich war immer klar, wieder nach Balve und damit aufs Land zu ziehen“, sagt der zweifache Familienvater, der zuletzt fünf Jahre in der Chirurgie einer renommierten Kleintierklinik tätig war. Dabei war sein Weg keineswegs vorgezeichnet.

Zivi im Balver Krankenhaus

„Das hat sich eigentlich mehr so ergeben“, erinnert sich Moritz Flörke. Nach dem Abitur am Mendener Walburgisgymnasium stand erst mal Humanmedizin an – als Zivildienstleistender im Balver Krankenhaus. „In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass mich das Thema Medizin interessiert.“

Außerdem war er schon immer ein großer Tierfreund: Hunde, Katzen, Hühner, aber vor allem auch die Großtiere wie Kühe, Pferde, Schweine mag er sehr. „Als Tierarzt kann ich da zwei Leidenschaften optimal miteinander verbinden“, findet der Balver.

Beeinflusst hat ihn der Vater bei der eigenen Berufswahl aber schon: „Als Kind bin ich natürlich früher oft mit Papa mitgefahren, wenn er die Bauernhöfe der Umgebung angesteuert hat. Und auch abends in den Kleintiersprechstunden konnte ich zuschauen oder sogar assistieren.“

Seither hat sich die Arbeit eines Veterinärs verändert. „Den Praxisalltag meiner Eltern hat noch das Funkgerät, nicht das Handy bestimmt, und niemand wäre auf die Idee gekommen, zum Beispiel einen Hund am Kreuzband zu operieren.“

Und Dr. Flörke sen.? „Ich bin ganz froh, dass ich auf eine schöne Zeit als Landtierarzt zurückschauen kann“, so der 71-Jährige. „Zu wissen, dass mein Sohn die Tradition in der Region fortführt, ist natürlich toll und macht mich auch ein bisschen stolz.“

Infos: Kleintierpraxis Dr. Moritz Flörke, Hönnetalstr. 9, Hemer, Tel.: 02372-3311, www.kleintierpraxis-floerke.de.