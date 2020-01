Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach betrügerischem Anruf nicht zurückrufen

Die echte Polizei warnt eindringlich vor den immer findigeren Betrügern. Sie gibt folgende Tipps:

Die Polizei ruft NIE unter der 110 an und nimmt NIE Geld in Verwahrung! Die Polizei spannt KEINEN Bürger einfach so in Fahndungsmaßnahmen ein – und verlangt schon gar nicht den Einsatz privaten Vermögens!

KEINE Auskunft geben über vorhandenes Geld oder Vermögen!

Wenn ein Betrüger anruft, umgehend Anzeige erstatten bei der ECHTEN Polizei!

Eine ausführliche Legende mit vielen Gesprächspartnern bietet KEINERLEI Gewähr für eine wahre Geschichte.

Die Betrüger üben massiven psychischen Druck auf. Deshalb lautet der einfache Rat: Auflegen!

Nach einem betrügerischen Anruf KEINEN Rückruf auslösen. Stattdessen Hörer auflegen, Ruhe bewahren, bis 10 zählen und dann per Hand die 110 eingeben.

Um fiese Maschen und Tricks von Betrügern geht es am 5. und 12. Februar in der Altenaer Burg Holtzbrinck: Michael Hufnagel aus dem Kommissariat Kriminalprävention gibt ab 15 Uhr Verhaltenstipps für Seniorinnen und Senioren. Hufnagel wird bei diesem ersten Termin zahlreiche Tipps rund um die „Sicherheit an der Haustür“ geben, beim zweiten Termin steht die „Sicherheit am Telefon und im Internet“ im Fokus. Der Eintritt ist frei. Außerdem berät Michael Hufnagel in Hemer am 27. Februar (15 Uhr, Rathaus Seniorenbeirat) und in Iserlohn am 11. März (16.30 Uhr, Pfarrheim Sümmern).