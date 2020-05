Name für Beckumer Urzeit-Lurchi gefunden

Balve/Münster. Der Name ist für in Balve neu entdeckte Salamander-Art steht fest. Dennoch hält der LWL die Spannung hoch.

Kleines Tier, große Sensation: In Balve haben in der Urzeit Salamander gelebt. Damit korrigierten die Paläontologen Dr. Achim Schwermann und sein Vorgänger Dr. Klaus-Peter Lanser im Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gängige Vorstellungen, wonach in der Kreidezeit vor 125 Millionen Jahren im Sauerland nur Dino-Giganten gelebt hatten. Im März hatte das LWL-Museum für Naturkunde in Münster dazu aufgerufen, Namensvorschläge für die neu entdeckte Salamander-Art einzureichen. Nun steht der Name fest. Der LWL nennt ihn dennoch nicht. Warum?

LWL entdeckt Urzeit-Salamander in Balve. Die Fossilien sind winzig klein. Foto: Achim Schwermann / LWL

Rückblende. In einem Steinbruch von Lhoist/Rheinkalk fanden Forscherinnen fossile Überreste, von Dinosauriern, Amphibien, Frühsäugern. Das Unternehmen fördert die Arbeit des Museums in Beckums Jurassic Park. Schwermann & Co. schlämmen Fossilien mit Wasser aus dem Lehm, darunter Halswirbel. Dabei stellte sich heraus: Die Funde sind mit drei Millimetern Größe nicht nur extrem klein, sondern auch charakteristisch für eine bisher unbekannte Art. Doch wie sollte der Urzeit-Lurchi heißen?

Fast 50 Namensvorschläge für Salamander-Fossilien gingen beim LWL in Münster ein. „Darunter waren so viele Ideen, dass es den Forschern schwergefallen ist, sich für eine zu entscheiden. Genau genommen wird nämlich nicht nur eine neue Art, sondern auch eine neue Gattung beschrieben“, stellt Fialla fest. „Eine überwiegende Mehrheit hat die Nennung von Balve als Fundort gewünscht. Ein weiterer Teil des Namens soll auch auf das Gebiet verweisen, das nahe der Fundstelle liegt.“

Veröffentlichung in Fachblatt

Das Urviech wurde in einem ehemaligen Steinbruch in Beckum entdeckt. Warum kam Fachmann Schwermann darauf, dass es sich den winzigen Funden um Spuren einer neuen Art handelte? Die entdeckten Halswirbelknochen passten zu keiner bekannten Art.

Wissenschaftliche Erdarbeiten in Beckum Foto: Jürgen Overkott / WP

Dem Entdecker einer neuen Art gebührt die Ehre, die Art zu benennen oder benennen zu lassen. Schwermann: „Für die Benennung botanischer und zoologischer Arten gibt es einige wichtige Regeln, ihnen folgt man weltweit. Eine dieser Regeln ist etwa, dass der Name erst zusammen mit der wissenschaftlichen Beschreibung veröffentlicht werden darf. Wird dies missachtet, ist der Name ungültig. Ist eine Art aber richtig benannt, gilt der Name für alle Ewigkeit.“

Schwermann arbeitet mit russischen Experten zusammen, mit einem Team der Universität Sankt Petersburg. Inzwischen haben sie ihre Ausarbeitung bei einer Fachzeitschrift eingereicht. Noch in diesem Jahr wird die Abhandlung über die neue Salamander-Art veröffentlicht. Dann und erst dann dürfen Schwermann & Co. den neuen Namen öffentlich machen.

Die gängige Benennung einer neuen Art geht auf den schwedischen Naturforscher Carl von Linné zurück. Sie wird seit 250 Jahren angewendet. Jeder wissenschaftliche Artname besteht aus zwei Bestandteilen: der erste Teil ist der Gattungsname. Der zweite Teil bezeichnet in Kombination mit dem Gattungsnamen die Art. Dazu kommt der Name des Namensgebers und das Jahr der Benennung. Damit steht fest, dass sich zumindest jetzt schon Dino-Jäger Schwermann einen Namen gemacht hat.