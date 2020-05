Online-Betrüger wollte Balver übers Ohr hauen

Balve. Online-Betrüger versuchen Bürger in Balve zu neppen. Zuweilen greifen sie aber auch auf Uralt-Tricks aus.

Das Internet erleichtert nicht nur die Warenbeschaffung, sondern öffnet vermehrt auch Betrügern den Zugang zu Konten ihrer Opfer. Polizeisprecher Christof Hüls schildert ein aktuelles Beispiel aus Balve.

Ein 33-jähriger Balver bekommt demnach am vorigen Wochenende eine Zahlungsaufforderung eines Inkasso-Büros. Darin steht, er sei einem Versandhändler die Bezahlung eines Notebooks schuldig. Das Gerät wurde an eine Adresse geliefert, an welcher der Balver jedoch nie gewohnt hat. Bestellt hat er das Notebook auch nicht. Die Polizei ermittelt derweil wegen Betruges.

Hüls rät Bürgern: „Vorsicht bei der Veröffentlichung von Daten im Internet, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Die Angabe eines kompletten Geburtsdatums und eines Namens reichen oftmals bereits aus, um Waren auf Rechnung zu erhalten.“

Zudem waren Kriminelle Fronleichnam auch mit einer klassischen Masche unterwegs. Sie gaben sich laut Hüls als Polizisten aus. „In acht von zehn Fällen versuchen die Betrüger ihre Opfer zur Herausgabe von Wertsachen zu überreden. Viele Bürger kennen den Trick aber – und legen einfach auf.“