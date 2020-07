Online-Schwindel floriert: Opfer aus Balve

Balve. Fake-Shops im Netz zocken Verbraucher ab. Auch ein Balver (49) wurde Opfer. Wie können sich Online-Shopper schützen?

Die corona-bedingten Einschränkungen des Einzelhandels vor Ort haben Online-Versendern noch mehr Schwung als ohnehin gegeben. Zugleich setzt der scheinbar endlose wachsende Markt kriminelle Energie frei, wie Bürger aus dem Märkischen Kreis in jüngerer Vergangenheit schmerzhaft bemerkten. Zu den Opfern zählt laut Polizei auch ein 49-jähriger Balver.

Das Opfer shoppte online. Den Betrag für die Ware überwies der Mann in die Niederlande. Doch seine Bestellung kam nie an. Am Dienstag erstattete er Anzeige bei der Polizei wegen Betrugsverdachts. Kein Einzelfall.

Wie können sich Verbraucher schützen? Die Polizei weiß Rat, wie Behördensprecher Christof Hüls feststellt: „Ein vorheriger Blick in einschlägige Listen im Internet, die vor Fake-Shops warnen, hätte vor dem Geldverlust bewahrt. Denn auf demselben Weg, auf dem die Opfer auf die unseriösen Anbieter stoßen, können sie sich schützen: Durch Eingabe des Shop-Namens in eine Suchmaschine.“ Er weist darauf hin, dass auch seriöse Online-Shops Lieferprobleme haben können, zuweilen schlechten Service bieten oder Fehler machen. Und: „Eine lange Lieferzeit allein ist noch kein ,Betrugsfall’.“

Vorsicht vor Super-Schnäppchen

Es gebe aber inzwischen Verkaufsplattformen, die teilweise nur für Tage online stehen und dann im Daten-Nirwana verschwinden. Sie werben vor allem mit extrem günstigen Preisen. Dabei sei „Misstrauen dringend angebracht“, heißt es.

Die Polizei rät:

1. im Internet nach dem Stichwort „Fake-Shop“ recherchieren und in die Listen schauen! Auch die Verbraucherzentralen beraten und halten Informationen bereit.

2. Sichere Zahlungsmethoden wie „Kauf auf Rechnung“ wählen. Abbuchungen vom Girokonto, Kreditkartenzahlungen und manchmal auch Überweisungen lassen sich rückabwickeln. Allerdings müssen Kunden dafür schnell reagieren und sich mit ihrer Bank in Verbindung setzen.

3. Extrem günstige Preise sollten misstrauisch machen. Beweise wie Screenshots helfen.

4. Produktbeschreibungen genau lesen: Verkauft der Anbieter wirklich das gesuchte Produkt oder nur die Verpackung?

5. Beim Kauf über Auktionsplattformen: Vorsicht bei Angeboten von Verkäufern, die Ware am Auktionshaus vorbei zu erwerben. Das hebelt alle Käuferschutz-Funktionen aus. Bei teuren Artikeln den Treuhandservice nutzen.

6. Mailkonten, aber auch Kundenkonten mit unterschiedlichen Passwörtern schützen, die mindestens acht Zeichen (Klein- und Großbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen) enthalten. Wenn möglich, Push-Informationen aktivieren, die zeitnah über Kontobewegungen, Bestellungen oder Buchungen informieren. Bewertungen anderer Kunden ernst nehmen.