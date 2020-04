Osterei vom Land NRW Garbeck: 500.000 Euro für neue Mitte

500.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Ortsmitte Garbeck: Diesen Betrag hat die CDU-FDP-Landesregierung in Düsseldorf bewilligt, wie der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Marco Voge am Mittwochnachmittag mitteilte.

Hat gut lachen: Landtagsabgeordneter Marco Voge Foto: Corinna Schutzeichel / WP

Das Dorferneuerungsprogramm 2020 werden 270 Ideen in 133 Dörfern, Gemeinden und Städten finanziell gefördert. Darunter fällt die Neugestaltung der Ortsmitte Garbeck mit einem Bachlauf. Voge kommentierte die Entscheidung erfreut: „Die Förderzusage ist in diesen Zeiten ein ganz wichtiges Signal für unsere Kommunen und die Bevölkerung. Wichtige angestoßene Projekte müssen weiter verfolgt werden, ein kompletter Stillstand wäre das falsche Zeichen.“

Voge sieht als Vermittler zwischen Land und Stadt

Voge reklamierte für sich, im vorigen Sommer die Gespräche mit Bauministerium und Stadt erfolgreich moderiert zu haben.

Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) teilte die Freude über die Bewilligung: „Jetzt kann es auch in Garbeck weitergehen. Mit dem Dorfentwicklungskonzept haben wir Projekte in allen Ortsteilen ins Auge gefasst und in weiten Teilen schon realisiert.“ Die neue Ortsmitte werde „eine echte Bereicherung“.

Alexander Schulte (2. von rechts) dankt ausdrücklich Ortsvorsteher Christoph Haarmann (rechts). Er habe wichtige Vorarbeit für die neue Mitte Garbeck geleistet. Foto: CDU Garbeck

Alexander Schulte, CDU-Fraktionsvorsitzender und Garbecker Ratsherr, sieht die Entwicklungen ebenfalls positiv: „Wir haben politisch die Vorarbeit geleistet und wollten, dass alle Ortsteile profitieren. Deshalb freuen wir uns als Fraktion, dass es nun auch für Garbeck grünes Licht gibt.“ Schulte dankte ausdrücklich Ortsvorsteher Christoph Haarmann, „der im engen Austausch mit Anwohnern das Projekt voran gebracht hat und am Ball geblieben ist“.