Pfarrkirche St. Blasius Balve öffnet sich für Kunst

Balve Die Pfarrkirche St. Blasius wird Ausstellungsraum. Tischler Raimund Hellekes stellt kunstvolle Kreuze aus. Ab wann sind sie zu sehen?

Balve. Es ist vielleicht das christliche Symbol überhaupt, und es steht besonders in der Fastenzeit im Blickpunkt: das Kreuz, bildlich für den Tod Jesu, aber auch den folgenden, österlichen Triumph der Auferstehung. Ab dem morgigen Mittwoch sind in der St. Blasiuskirche 14 ganz besondere, beeindruckende Kreuze des Tischlers und Künstlers Raimund Hellekes zu sehen.

Das christliche Symbol schlechthin

Tagsüber kann man während der üblichen Öffnungszeit der Pfarrkirche bis Ende März hinten im Bereich der alten Kirche die Ausstellung "Kreuzgang" betrachten: natürlich corona-konform alleine oder im Familienkreis und, bitte, mit aufgesetzter Maske.

Als am Montagvormittag der Bulli von Raimund Hellekes mit allen Ausstellungsstücken auf den Kirchplatz rollt, ist auch Pfarrer Andreas Schulte gespannt. Live gesehen hat er die Ausstellung nämlich noch nicht. Wer ist der Künstler?

Der Künstler aus Lennestadt

Tischlermeister Hellekes, 1950 geboren, führte in Lennestadt viele Jahre einen Familienbetrieb. Seit diesen sein Sohn übernommen hat, kann sich Raimund Hellekes noch mehr als ohnehin dem künstlerischen, auch sehr persönlichen Aspekt seiner Arbeit widmen. Was hat er gestaltet?

Die verschiedenen Kreuze, die er in den letzten Jahren geschaffen hat, stehen normalerweise in den Betriebsräumen. Eine erste Ausstellung damit fand in einer Kirche in Meschede-Eversberg statt - mit Erfolg. Es gab weitere Anfragen, aber Corona hat auch das erstmal erschwert, wie Hellekes Ehefrau Roswitha berichtet. Welche Rolle spielt sie?

Die Frau an seiner Seite

Auch sie ist künstlerisch involviert, formulierte im Austausch mit ihrem Mann die kurzen erläuternden und zum Nachdenken anregenden Texte für die 14 Stationen. "Wichtig war uns, dass die Texte leicht verständlich sind, und nicht hochtheologisch", erklärt sie. Das Grundmaterial der Kreuze des Tischlers Raimund Hellekes ist wenig überraschend Holz: ob Kirschbau- oder Birnbaumbrett, von der Natur einzigartig geformte Fundstücke oder eine schnöde MDF-Platte. Viel seines Materials ist womöglich Jahrhunderte alt, der Eichenbalken eines abgerissenen Hauses etwa. Darauf sitzt ein ganz kleines Kreuz. "Gott macht sich ganz klein", erklärt Raimund Hellekes die Symbolik, die auch noch einmal auf die Geburt Jesu und unsere Feier des Weihnachtsfestes verweist. Das Kreuz an einer anderen Station ist aus rostigen Nägeln geformt, ein Verweis natürlich auf die Kreuzigung. Eine andere Station ist geprägt durch die Erinnerungen des Ehepaar Hellekes an ihre Pilgerreise auf dem Jakobsweg. "Dort stand ein großes Kreuz am Wegesrand schon bedenklich schief", erinnert sich der Tischlermeister. Ein Unbekannter hat es aber mit einem Balken gestützt. So hat es Hellekes dann auch nachgebaut. An anderer Stelle hat er uraltes mit jungem Holz verbunden. Oder in einen dicken Stamm eine filigrane Treppe nach oben gemeißelt, auch das natürlich symbolisch in den Himmel weisend.

Inspiration durch eigenen Glauben

Raimund Hellekes lässt viel von seinem eigenen Glauben einfließen. Und dabei bietet jedes der 14 Kreuz-Kunstwerke (das entspricht auch der Anzahl der Kreuzweg-Stationen) aber Interpretationsfläche für eigene Gedanken. "An meiner handwerklichen Arbeit mag ich so sehr, dass man immer das Ergebnis seines Schaffens sieht", erklärt er. Die Eigenheit der verschiedenen Hölzer, vom Tischler behutsam bearbeitet, und die inhaltlichen Anregungen dazu verbinden sich zu einer beeindruckenden Ausstellung. Was sagt der Hausherr dazu?

"Das knüpft an unsere schöne Tradition an", unterstreicht Pfarrer Andreas Schulte in Erinnerung an vergangene Ausstellungen im Gotteshaus, zum Beispiel über Franz Stock. Der Seelsorger hat außerdem beobachtet, dass in der Weihnachtszeit, gerade angesichts fehlender Präsenzgottesdienste, viele Menschen in den geöffneten Kirchen den Weg zur Krippe suchten um dort in Stille oder im Gebet zu verharren. Die Ausstellung "Kreuzgang" wiederum sei nun eine schöne Vorbereitung und Einstimmung auf das Osterfest.

WANN DIE AUSSTELLUNG ZU SEHEN IST

Ab Mittwoch, 3. Februar; (was auch das Patronatsfest der St. Blasiuskirche ist) ist die Ausstellung "Kreuzgang" geöffnet bis zum 31. März (der Mittwoch vor Gründonnerstag) und zwar täglich von 10 bis 16 Uhr im Rahmen der normalen Kirchenöffnungzeiten. Wenn ab Aschermittwoch, so die aktuelle Planung in Abhängigkeit von der Pandemielage, wieder Präsenzgottesdienste im Pastoralverbund stattfinden werden, soll während der Messzeiten in St. Blasius natürlich möglichst keine Besichtigung stattfinden.

