Pflegeheim in Balve kreiert Lösungen um Kontakt zu halten

Balve. Am Sonntag sind Besuche in Alten-und Pflegeheimen unter Umständen wieder möglich. Ein Heim in Balve hat schon früher Möglichkeiten geschaffen.

Absolutes Betretungsverbot. Was drastisch klingt, ist in diesen Tagen vor allem für Angehörige von Menschen in Alten-und Pflegeheimen ein schwer zu akzeptierendes Verbot. Im St. Johannes-Pflegeheim in Balve haben die Verantwortlichen schon bereits vor den nun geplanten Lockerungen des Verbots für Kontakt zwischen den Bewohnern und ihren Angehörigen Möglichkeiten geschaffen. Währenddessen ist die Belegschaft nach wie vor einem hohen Druck ausgesetzt, der sie schon seit Beginn der Krise in ihrem Beruf begleitet.

Etwas mehr als sechs Wochen lang gilt das absolute Betretungs-und Besuchsverbot aufgrund der Corona-Pandemie für Alten-und Pflegeheime nun. Erste Lockerungen werden aktuell von den Einrichtungen versucht umzusetzen, um die Vereinsamung der Bewohner nicht weiter zu verschärfen. Seit Ausruf des Verbots um Lösungen bemüht war und ist Franz-Josef Rademacher und das Team des Pflegeheims St. Johannes in Balve.

Ständig im Austausch

Heimleiter Rademacher ist in ständigem Austausch mit seiner Belegschaft. Durch seine Tätigkeit als Fachbereichsleiter Altenhilfe ist er nicht nur für das Pflegeheim in Menden, sondern auch für vier weitere Einrichtungen in Iserlohn, Hagen und Menden zuständig. Dadurch bekomme er viel mit, was in anderen Pflegeheimen aktuell ist.

Ein zusätzliches Pfund an Know-How sichert das hausübergreifende QM-Konzept der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis (KKiMK) in Person von Herrn Roland Schnelle. Herr Schnelle fungiert in dieser Rolle als Ansprechpartner für das eingerichtete „Corona-Koordinationsteam“, bestehend aus den Einrichtungsleitungen, den Pflegedienstleitungen und der Hygienefachkraft.

In den ständigen Gesprächen mit den Angestellten im St. Johannes können diese Erfahrungen dann mit eingebracht werden. „Wir reden viel über die Situation auch in anderen Einrichtungen“, sagt er.

Erkenntnisse aus Gesprächen

Die Erkenntnis aus den vielen Gesprächen trage dazu bei, die Lage in den Pflegeheimen dem dynamischen Prozess rund um das Coronavirus Herr zu werden. „Auch wir sind nicht gefeit davor, dass es uns trifft. Bisher aber haben wir die Situation durch unsere Maßnahmen im Griff“, sagt Rademacher. Weder die Bewohner noch die Mitarbeiter des St. Johannes-Altenheims wurden in der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet.

Dennoch ist der Druck für die Pflegekräfte im Heim gestiegen. Die Angst, sich im Privatleben anzustecken und das Virus in das Altenheim zu tragen, ist omnipräsent. „Unsere Mitarbeiter gehen sehr gewissenhaft mit der Situation um“, sagt Rademacher.

Eine große Thematik in der aktuellen Situation ist die Vereinsamung von Bewohnern der Pflege-und Altenheime. Sie werden geschützt vor äußeren Einflüssen mehr oder weniger unter Quarantäne gehalten, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. „Diese Fälle haben wir bei uns im Haus nicht so sehr“, sagt Franz-Josef Rademacher.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Gründe dafür sind vielfältig, die Lösungen des St. Johannes-Pflegeheims in Balve allerdings auch. Natürlich steht das Telefon für die Angehörigen zur Verfügung, doch auch darüber hinaus können die Bewohner mit ihren Liebsten in Kontakt gebracht werden.

Rademacher besorgte eigens dafür drei Handys über eine Aktion der Telekom, die nun für die drei Wohnbereiche zur Verfügung stehen. Mithilfe der Mobiltelefone bekommen die Bewohner ihre Familien via Videotelefonie zu Gesicht. Allerdings kann nicht jeder Bewohner mit dieser Möglichkeit etwas anfangen. „Das ist für einige, gerade demente Bewohner, manchmal nur schwer zu verstehen“, sagt Rademacher. Dennoch werde das Angebot gut angenommen.

Deutlich frequentierter ist aber das Anfang vergangener Woche geschaffene Besuchsfenster neben dem Haupteingang des Heims. Von 10 bis 18 Uhr können die Angehörigen der Bewohner hier nach vorheriger Terminvereinbarung Kontakt halten. In der derzeit ungenutzten Cafeteria sitzen die Bewohner an einem Tisch, der vor dem Fenster steht. Zwischen den Bewohnern und den Angehörigen steht lediglich eine Plexiglasscheibe.

Besuch im Sinnesgarten

Rund eine halbe Stunde haben die Besucher der Heimbewohner dann Zeit, sich auszutauschen. Bereits vor der Einrichtung des Besuchsfenster nutzte das Heim im Brucknerweg bereits die Möglichkeiten, die das Gelände vor Ort hergibt. „Die Bewohner, die ein Fenster zur Straße haben, konnten auch darüber Kontakt halten. Dort ist aber wenig Privatsphäre möglich“, berichtet Franz-Josef Rademacher.

So schufen er und sein Team eine etwas intimere Möglichkeit, damit sich Besucher und Bewohner bei Einhaltung des Kontakt-und Besuchsverbot dennoch zu Gesicht bekommen. Im Sinnesgarten des Heims konnten sich die Familien und Freunde mit ihren Liebsten sehen – natürlich mit dem notwendigen Abstand.

