Post-Fahrzeug in Garbeck beschädigt

Ein Postfahrzeug wie dieses ist am Wochenende im Gewerbegebiet Braukessiepen in Garbeck beschädigt worden. Der Unfallverursacher wird gesucht (Archiv).

Garbeck. Unfallflucht in Garbeck: Am Wochenende wurde ein Post-Auto geschrammt. Der Unfallverursacher wird gesucht.

Ein Post-Fahrzeug ist am Wochenende in Garbeck beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der in Höhe Altes Feld 12 abgestellte gelbe Wagen in der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7.25 Uhr, von einem anderen Fahrzeug geschrammt. „Die Beschädigung befindet sich hinten links in einer Höhe von 34 bis 103 cm. Es konnte roter Farbabrieb festgestellt werden“, hieß es. „Es konnten mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden, die von einem VW stammen.“ Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher habe sich sich von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden in Verbindung zu setzen, Telefon 02373-9099-7122.