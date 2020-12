Ralf Schlotmann hauptamtlicher Küster Pastoralverbund Balve

Balve Der Pastoralverbund Balve erhält mit Ralf Schlotmann nun eine hauptamtliche Kraft. Silke Pohle verabschiedet sich in Langenholthausen

Die wirklich wichtige Arbeit wird bekanntlich oft im Hintergrund gemacht. In den Kirchen sorgen die Küster dafür, das alles funktioniert. Der Pastoralverbund Balve bekommt mit Ralf Schlotmann zum Beginn des neuen Jahres nun eine hauptamtliche Kraft als Allzweckwaffe und Unterstützung an allen Orten. An anderer Stelle dagegen verabschiedet sich mit Silke Pohle ein bekanntes Gesicht.

Trotz ausfallender Gottesdienste: Balver Kirchen erstrahlen in weihnachtlichem Glanz

Präsenzgottesdienste in den Kirchen des Pastoralverbundes ruhen bekanntlich im Moment, vorerst bis zum 10. Januar. So fanden und finden sie weder an den Weihnachtstagen noch jetzt rund um dem Jahreswechsel statt. Zu tun ist in den Gotteshäusern trotzdem einiges, Corona hin oder her. Die Gebäude standen und stehen offen für das stille Gebet, das Betrachten der Krippe oder um sich das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen. Und entsprechend festlich geschmückt ist es natürlich auch in diesem Jahr, so dass diese besondere Stimmung trotzdem ein wenig aufkommen konnte.

Weihnachtszeit: Für viele Gläubige bedeutet sie Ruhe, für den Küster Stress pur

Die Weihnachtszeit, wenn die meisten anderen Menschen die Ruhe im Kreis der Familie genießen, ist für die Küster Hochsaison. 15 Jahre lang hat sich dabei auch Silke Pohle eingesetzt, im Nebenamt, aber aus vollem Herzen, zunächst in ihrer Heimat Altenaffeln in der Kapelle St. Lucia. Und seit fünf Jahren dann auch in der St. Johanneskirche von Langenholthausen. Am Silvestertag in der Jahresabschlussmesse sollte sie eigentlich im würdigen Rahmen verabschiedet werden. In Altenaffeln fand das schon Mitte Dezember beim Patronatsfest der Heiligen Lucia statt. Damals konnten hier noch Präsenzgottesdienste gefeiert werden. Nun, so sagt Silke Pohle, war es aber der richtige Zeitpunkt, diese Aufgaben in andere Hände zu geben und vielleicht am Sonntag mal wieder auszuschlafen. "Es hat mir immer viel Spaß gemacht", blickt sie nun zurück. "Der Kontakt mit den Menschen, der Kirchenraum als toller Arbeitsplatz."

In der Kirche St. Johannes Ingrid Förster als Küsterin im Dienst

Viele schöne Erlebnisse sind zusammen gekommen, in Langenholthausen denkt sie ganz besonders gern an die Junge Kirche. Hier in der St.-Johannes-Kirche bleibt auch weiterhin Ingrid Förster im Dienst als Küsterin. Unterstützung bekommt sie nun aus Balve. Mit dem Neujahrstag wird Ralf Schlotmann hauptamtlicher Küster. Diese Stelle mit Verantwortung für den gesamten Pastoralverbund gab es bisher noch nicht. Schlotmann soll die Küsterin in allen Kirchen und Kapellen unterstützen, für diese einspringen als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung, vor allem auch die kurzfristigen Termine wie zum Beispiel Beerdigungen wahrnehmen

Auch das künftige Pfarrheim zählt zu Schlotmanns Aufgabenbereichen

In Altenaffeln und Blintrop wird er alleinverantwortlich sein. Und auch sonst für alle nebenamtlichen Kräfte in den Gotteshäusern als Ansprechpartner dienen. Wenn es denn fertiggestellt ist, auch das neue Pfarrheim neben der Blasiuskirche betreffend. Dabei hat der 46-jährige Familienvater nicht die "klassische Karriere" in der katholischen Kirche hinter sich, war zum Beispiel kein Messdiener. "In der Kirche war ich nur einmal im Jahr, an Weihnachten", lacht er. Erst im etwas reiferen Alter wurden die Bande fester. Vor allem dank persönlicher Ansprache und Kontakte mit Diakon Gerd Eisenberg in schwierigen Zeiten, wie Schlotmann erzählt.

Diakon Gerd Eisenberg führte Schlotmann an die Kirche heran

Er wurde so Kommunionhelfer, dann auch Küsten der St. Blasiuskirche im Nebenamt. Und stand, wie er unterstreicht, auch sonst gerne bereit, wenn irgendwo Hilfe vonnöten ist. Die neu geschaffene Stelle des hauptamtlichen Küsters kam dann wie gerufen. Aber nicht etwa, weil er sich im bisherigen Job - in der Werkstatt bei Farben Nitsche - unwohl fühle. Für irgendeine andere Firma hätte er hier nicht aufgehört, betont Schlotmann. Jetzt kann er nur die Umfänge seiner Arbeiten tauschen und sich bei Nitsche weiter im kleinen Rahmen einbringen. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe," sagt Schlotmann.

Jeder Geistliche hat in der Balver Blasiuskirche seinen eigenen Schrank

Ein Teil der Küsterausbildung beim Erzbistum Paderborn lief schon, einiges kommt auch noch. Es ist schließlich viel mehr zu tun, als vor dem Gottesdienst die Glocken zu läuten oder die Kerzen anzuzünden. Manchmal müssen diese auch neu bestellt werden, Blumenschmuck soll ordentlich aussehen, der Schaukasten vor der Kirche immer die aktuellsten Informationen enthalten und überhaupt alles schön sauber sein. Zu den unterschiedlichen Festen im Jahr wie Weihnachts- oder Osterzeit tragen die Priester Gewänder in unterschiedlichen Farben, deren Bedeutung man als Küster natürlich kennen muss. Jeder der Seelsorger des Pastoralverbundes hat dafür in der Sakristei der Blasiuskirche seinen eigenen Schrank. Und auch die Bibeltexte müssen immer zum Tag passen, in der Osterzeit hat die Schilderung aus dem Stall von Bethlehem schließlich nichts mehr verloren. Für Ralf Schlotmann das schönste am Küsterjob: "Die Gespräche mit all den Menschen, das Miteinander."

Gottesdienst-Livestreams aus St. Blasius an Silvester und den Folgetagen

In Balve dürfte Ralf Schlotmann vielen indes auch über sein Engagement bei der St. Sebastian-Schützenbruderschaft bekannt sein. Er ist Chef der vierten Kompanie. "Auch die Schützen haben mich näher mit der Kirche in Kontakt gebracht", sagt Schlotmann. Wo es im Pastoralverbund auch über den Jahreswechsel keine Präsenzgottesdienste gibt, bietet man den Gläubigen weiter den Livestream aus St. Blasius an, etwa der Gottesdienste an Silvester (17 Uhr), Neujahr (18.30 Uhr) und Sonntag, 3.1. (10.30 Uhr).