Schnelles Internet: Ausbau startet in Binolen, Eisborn

Balve. Immer mehr Balver erhalten schnelles Internet. Die Telekom startet den Glasfaser-Ausbau im Stadtgebiet in den Ortsteilen Binolen und Eisborn. Das teilte Bürgermeister Hubertus Mühling am Freitag unter Berufung auf die Telekom mit.

Was kostet der Spaß?

Der Ausbau wird durch die Bundesbreitbandförderung in Höhe von rund 4,83 Millionen Euro gefördert. Davon trägt der Bund etwa die Hälfte. Das Land schießt 1,9 Millionen Euro zu. Der Stadt Balve bleibt ein Eigenanteil von 483.000 Euro.

Die Planungen für das schnelle Internet in Balve für die Ortsteile Binolen und Eisborn sind abgeschlossen. Jetzt wird gebaut. Acht Verteiler sorgen nach der Fertigstellung für höhere Bandbreiten. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). "Damit hat der Kunde den schnellsten Anschluss für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice", erklärte Mühling.

Wie viele Haushalte profitieren vom Ausbau?

Insgesamt profitieren von dem Ausbau in Balve rund 2800 Adressen, das sind rund 4.400 Haushalte, wofür rund 120 Kilometer Tiefbau und 100 neue Netzverteiler notwendig sind. Der Abschluss des Ausbaus ist für Ende 2022 geplant. Im zweiten Quartal 2021 folgt der Ausbau in den Ortsteilen Langenholthausen, Mellen und in Teilen von Balve.

Was müssen Immobilienbesitzer tun?

Für den wurde im Rahmen des Ausbaus ein Fiber-to-the-Home-Konzept (FTTH) vereinbart. Damit endet das Glasfaserkabel nicht im Multifunktionsgehäuse am Straßenrand, sondern die Glasfaser wird bis in die Häuser gezogen. Die aktive Mitwirkung der Immobilieneigentümer sei "wichtige Grundvoraussetzung": Um in den Genuss hoher Internet-Geschwindigkeiten zu kommen, sind auch Umbauten am und in jedem Haus im Ausbaugebiet nötig - bis hinter die Wohnungstür. Diesen Arbeiten mussten die Eigentümer zuvor ausdrücklich schriftlich zustimmen. Daher haben alle betroffenen Hausbesitzer im Ausbaugebiet ein Informationsschreiben erhalten. Der Anschluss einer Immobilie an das Glasfasernetz der Telekom ist bei rechtzeitiger Beauftragung bis zum 31. Januar 2021 kostenfrei. Nach Ablauf der Frist werden dann einmalig 799,95 Euro Anschlusskosten fällig.

Was Stadt und Telekom sagen

„Ich freue mich, dass die Arbeiten in Balve jetzt endlich starten“, sagt Hubertus Mühling, Bürgermeister von Balve. „Schnelles Internet gehört zum Leben unserer Bürgerinnen und Bürger dazu – privat und geschäftlich. Es ist ein digitaler Standortvorteil.“

„Wir treiben den Ausbau schnell voran“, sagt Ralf Engstfeld, Regionalmanager der Telekom. „Die Beeinträchtigungen für die Anwohner halten wir so gering wie möglich. Wir gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten vor.“

