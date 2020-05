„Schützengrüße“: Volkringhausen feiert 100. Geburtstag

Der Corona-Schützenvogel sollte auf den Grüßen an die Volkringhausener Schützen zu sehen sein: Ansonsten ist fast alles erlaubt, was gefällt.

Volkringhausen. Normalerweise hätten die heimischen Schützen ab Pfingsten feste gefeiert. Dann kam Corona. Dennoch können Fans ihren Vereinen Gutes tun.

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Volkringhausen hätte in diesem Jahr besonders gern gefeiert: Immerhin blickt der Verein auf exakt 100 Jahre zurück. Doch dann kam Corona. Folge: Ausgerechnet das für Pfingsten geplante Schützenfest sowie das Jubiläumsschützenfest Anfang September fallen aus. Was nun? Die „Westfalenpost“ lädt Aktive, Ehemalige und Freunde der Volkringhausener Schützen ein, den runden Vereinsgeburtstag mit Fotogrüßen zu würdigen.

Mit den druckfrischen Plakaten fürs Volkringhausener Schützenfest im Vorjahr: links Torben Reuß (aktueller König), hinten Jan Steinschulte (stellv. Brudermeister), rechts Marius Neuhaus (Kassierer) Foto: Alexander Lück / WP

Sie können via Foto in Lokalausgabe oder Onlinekanälen der WP am Schützenfest-Wochenenden den Volkringhausenern ihr „Horrido!“ entbieten. Wer sich der Bruderschaft verbunden fühlt, kann mitmachen. Er oder sie zeigt damit, dass sie wissen, wer ihnen über viele Jahrzehnte hinweg Freude bereitet hat. Dabei sind witzige oder kuriose Ideen willkommen. WP-Karikaturist Tommes hat dafür einen schelmisch dreinblickenden Schützenvogel gezeichnet, natürlich mit Maske. Der Adler sollte auf jedem eingesandten Fotogruß auftauchen!

Also ran: den Adler ausschneiden, Kamera oder Handy herausholen, eine gute Idee umsetzen – und den Gruß auf die Reise schicken.

Übrigens: Bei den Bildern ist Kreativität gefragt, Kapriolen sind indes kein Muss. Denn vor allem geht es beim „Schützengruß“ darum, sich solidarisch zu zeigen, den Vereinen beizustehen und nebenher Vorfreude auf die Saison im kommenden zu wecken. Aus Platzgründen sollten die Grußzeilen kurz und knackig ausfallen.

Die Mail-Adresse für die Fotos lautet balve@westfalenpost.de. Mails sollten in der Betreffzeile mit „Schützengruß“ gekennzeichnet werden. Die Redaktion lässt sich vom Einfallsreichtum der Fans der Volkringhausener Schützen gern überraschen.

Langenholthausen folgt

20. Kleiderbörse in der Schützenhalle Volkringhausen (Balve): Ein Team um Christine Schmidt (links) und Jutta Neuhaus bereitet die Veranstaltung vor. Beide hätten so gern gefeiert. Foto: jürgen overkott / WP

Übrigens: Alle anderen Schützenbruderschaften im Balver Stadtgebiet kommen selbstverständlich auch zu ihrem Recht. Den Volkringhausenern folgen die Langenholthausener. Die Schützenbruderschaft St. Johannes hätte vom 6. bis zum 8. Juni gefeiert. Eine Seite mit „Schützengrüßen“ ist bereits in Planung.