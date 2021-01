Schule, Beruf, Leben: So hilft Verein ISI Flüchtlingen

Balve Der Verein ISI berät Flüchtlinge wieder. Am Mittwoch geht's im Jugendzentrum los. Und im Februar gibt's neue Deutsch-Kurse.

Balve. Ein soziales Angebot nimmt corona-gerecht wieder Fahrt auf. - in Balve auch bekannt als ehemalige Winterschule – findet nach Angaben des Bündnisses für Flüchtlinge nach einer Corona-Zwangspause wieder statt.

Die Beratungsgespräche führen Mitarbeiter des Vereins ISI am Mittwoch, 20. Januar, von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Das Angebot richtet sich an Flüchtlinge und Einwanderer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Im Mittelpunkt stehen Antworten auf Fragen zur Anerkennung von Abschlüssen, zur Berufsfindung und Bewerbung wie für Praktika, Ausbildung, Arbeit, Qualifizierung, Deutsch und Deutschzertifikaten, Schule, Schulabschluss, Nachhilfe, Freizeit und Geld.

Engelbert Falke vom Bündnis für Flüchtlinge betont, ein besonderes Augenmerk werde auf die Situation von jungen Frauen gerichtet. Sie können zusätzlich Beratung Betreuung und Begleitung bei Kinderbetreuung, Bildung und Schule, Anerkennung von Berufs- und Schulabschlüssen erhalten.

Wegen der Einhaltung von Hygienemaßnahmen ist es erforderlich, dass der Zugang zu den Büros streng geregelt wird. Die Eingangstür ist geschlossen. Zugang wird nur durch das Klingelzeichen möglich. Falke rät zu Anmeldung per Telefon (Rufnummer 02371-24781) oder per Mail (isi@isiev.eu).

Falke blickt darüber hinaus zurück und nach vorn. In der Woche vor Weihnachten fanden Prüfungen bei den Deutschkursen für Flüchtlinge, die in der Hauptschule jeweils montags bis donnerstags in Zusammenarbeit mit dem Verein ISI angeboten werden, statt. Alle zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der A1 Prüfung haben bestanden. An der B1- Prüfung nahmen weitere zwölf Personen teil. Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren erfolgreich. "Dies gute Ergebnis ist sicher nicht zuletzt den beiden Lehrkräften geschuldet, die einfühlsam und kompetent den Unterricht abwickelten", stellt Falke fest.

Geplant ist, dass der Unterricht für die A1–Prüflinge mit einem Kurs in gewohnter Form und für die B1-Prüflinge mit einem etwas veränderten und differenzierteren Angebot nach dem Lockdown, also wenn möglich nach dem 1. Februar wieder aufgenommen wird. "Auch dann", sagt Falke, "werden die Kinder der Teilnehmer wieder betreut."