So reagierten Balves Gläubige auf die Livestream-Messe

Der Katholische Pastorverbund Balve-Hönnetal stellt sich in der Corona-Krise neu auf. Am Sonntag wurde erstmalig eine Messe als Livestream für alle Gemeindemitglieder ins Netz gestellt. Fragen an Pfarrer Andreas Schulte.

Wer hat sich um die Technik gekümmert?

Pfarrer Andreas Schulte: Das waren unser Kirchenmusiker Herr Maximilian Wolf, Herr Uwe Koch (Computerservice) und Herr Pascal Sorof von WKN-Datentechnik. Regina Rüdiger hat die Formalitäten erledigt (Kontakt mit dem Bistum, Antragstellung und so weiter). Gut war, dass wir die vorhandene Technik der Übertragung in die Seniorenwohnanlage St. Johannes nutzen konnten. Dorthin wurde schon immer regelmäßig am Sonntag die Messfeier aus der Blasiuskirche übertragen.

Wie fühlte sich eine Messe ohne Gottesdienstbesucher an?

Pfarrer Andreas Schulte vom Katholischen Pastoralverbund Balve/Hönnetal hat immer wieder gute Ideen - nicht nur wenn es um den Messdiener-Pokal geht. Foto: Jürgen Overkott / WP

Es ist ungewohnt, in der Kirche vor leeren Bänken zu stehen. Anwesend waren ja lediglich Gemeindereferentin Manuela Cyganek, Herr Wolf an der Orgel und Herr Franz-Josef Fongern in der Sakristei. Wir haben für diese Zeit feste Zweiterteams gebildet, damit auch wir untereinander nicht immer wieder neue Infektionsketten bilden. Ich erinnere mich, dass ich in der Kapelle unseres Balver Marienkrankenhauses samstagnachmittags einen Wortgottesdienst gefeiert habe, der auf die Zimmer übertragen wurde, bevor ich den Kranken die heilige Kommunion gereicht habe. Ich habe daran gedacht, dass mir im Vorfeld einige gesagt hatten, dass sie zu Hause mit beten wollten. Daran habe ich gedacht und für alle gebetet, die in dieser Stunde mit uns verbunden waren. Übrigens, auch ich erbitte das Gebet der Gemeinde für uns Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Wie viele Menschen haben Sie schätzungsweise erreicht?

Ich habe im Nachhinein erfahren, dass es bis zu 200 Zugriffe während der Übertragung gab. Es ist davon auszugehen, dass ja mehrere Familienmitglieder dabei waren. Das ist für mich eine Bestätigung, dass es richtig war, diesen ungewohnten Weg zu gehen.

Welche Rückmeldungen gab es auf den Stream?

An der Livestream-Messe nahmen nur wenige Menschen teil - um eine mögliche Corona-Anstekung zu vermeiden. Die Gemeinde blieb außen vor. Foto: Jürgen Overkott / WP

Ich habe direkt im Anschluss einige Mails erhalten. Darin wurde zunächst einmal der Dank für die Übertragung der Messfeier zum Ausdruck gebracht. Auf diese Weise halten wir den Kontakt als Gebetsgemeinschaft aufrecht. Dann gab es positive Rückmeldungen zur Gestaltung (Orgelspiel, Textauswahl, Predigt) und zur Qualität der Übertragung. Für die Nebengeräusche bei der Tonübertragung hatte ich mich ja schon entschuldigt. Da wird jetzt noch dran gearbeitet.

Welche Rückmeldungen gab es von internetfernen Gemeindemitgliedern?

Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es über das Fernsehen und den Rundfunk sehr viele Möglichkeiten gibt. Mit Blick auf das Osterfest möchte ich sagen: Ostern fällt auch dieses Jahr nicht aus! Aber es wird anders, für alle!