SB-KIOSK So stimmt sich Mellen auf Kinderkarneval ein

Balve Sonnenschein und blauer Himmel: Mellen stimmt sich auf den Kinderkarneval ein. Warum im SB-Kiosk die Post abging.

Mellen. Kamelle in Mellen? Jede Menge! Und das trotz der Corona-Regeln. Na nu, was ist denn am Samstagmorgen im Golddorf passiert?

Die Westfalenpost erreicht Björn Freiburg am späten Vormittag im Auto. Er strahlt, so scheint es, mit der Wintersonne um die Wette. Und dafür hat er einen guten Grund.

Service zum Frühstück

Zu nachtschlafender Zeit ist der ehrenamtliche Organisator des SB-Kiosks im Landmarkt Mellen aufgestanden. "Um 6.45 Uhr haben wir den Kiosk aufgemacht", erzählt er von seinem Theken-Einsatz. Lisa Cordes hat ihn, wie so oft, dabei unterstützt, ehrenamtlich wie er. "Sie ist ein echter Sonnenschein", schwärmt er. Ihre Kunden lieben sie dafür. "Um 9 Uhr war Schluss." Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Gewohnheiten der Dorf-Bewohner: "Sie wollen ja Frühstück haben."

Die Sache mit den Berlinern

Und Karneval zum Essen: Donuts, Quarkbällchen und, vor allem, Berliner Ballen. Charly Grote und seine Mannschaft von der Goldbäckerei in Langenholthausen haben's möglich gemacht. Mehr noch: Sie waren kreativ. "Bei den Berliner Ballen kannst Du Dich überraschen lassen von dem, was drin ist", weiß Björn Freiburg. Zugleich sagt er aber auch: "Auf dem Land nimmt man aber doch lieber die normalen Berliner Ballen." Im Laden haben Björn Freiburg und Lisa Cordes alle Hände voll zu tun gehabt. "Wir haben 50 Berliner verkauft. Viele Leute haben bei uns gekauft, weil sie wegen des Wetters nicht fahren wollten. Wir haben auch das verkauft, was sie vergessen haben, beispielsweise Kaffeetüten."

Und jetzt, mittags, Bedienung weg, und das Backwerk auch? Björn Freiburg lacht. "Nein, es ist noch jede Menge da. Wir kaufen immer ein bisschen mehr."

Der Mensch liebt nicht vom Brot allein, selbst von Berlinern und Kuchen nicht. Für den geistigen Nährwert sorgt die aktuelle Westfalenpost. Auch sie ist im Laden zu haben. "Wir besorgen sie auf Vorbestellung", berichtet Björn Freiburg, "aber auch da bringen wir immer ein paar mehr mit."

Der Gang zum Kiosk lohnt sich. Er hat bis 22 Uhr geöffnet.

Kamelle, die Kinder kommen

Gut möglich, dass am Nachmittag zahlreiche Mellener ins Ladenlokal hineinschneien. Warum? Am Samstagmittag, 14 Uhr, startet der Kinderkarneval im Dorf, corona-freundliche Version, versteht sich. Annika Müller-Wulf und ein eingespieltes Mütter-Team haben eine kleine Sause für die Mädchen und Jungen im Dorf organisiert. Verkleidungen sind erwünscht. Und für jedes Kind gibt's am Feuerwehrgerätehaus eine "Schnuckeltüte".

Zusammengekommen sind sie per Spende. "Wir haben vier Waschkörbe voll", erzählt Björn Freiburg mit unüberhörbarer Freude. "Außerdem sind einige Geldgaben zusammengekommen."

Björn Freiburg, seine Frau Carina und beiden Mädchen (4 und 8) sind natürlich auch dabei: verkleidet. "Meine Mädchen gehen als Elfe und Prinzessin. Ich gehe als Sträfling." Und die Gattin? "Weiß ich noch nicht. Das entscheidet sie spontan."

Franz Beckenbauer würde sagen: Schaun mer mal, und dann sehn mer schon.

