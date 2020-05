Stadtmarketing versorgt Balve mit Schutzmasken

Damit dürfte die Stadt Balve erst einmal mit Masken gut versorgt sein. Am Mittwochvormittag sind 30.000 Mund-Nase-Masken beim Balver Unternehmen Wortmann Treppen angekommen. Bei der Übergabe in Garbeck gingen die Masken aus den Händen der Firma Sibre aus Haiger in die Hände des Stadtmarketing Balve über.

Federführend bei der Koordination zwischen der Firma Sibre und dem Stadtmarketing waren der Landtagsabgeordnete Marco Voge (CDU) und Stephanie Kißmer vom Stadtmarketing Balve. „Geld verdienen wollen wir damit nicht“, sagt Bernd Schleifenbaum, der im Namen des Haiger Familienunternehmens die Lieferung direkt vom Flughafen Frankfurt nach Garbeck brachte.

Regionalliga-Kicker packen Masken

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Masken gehen an den Fußballverein TSV Steinbach, der von Sibre-Firmenbesitzer Roland Kring finanziell unterstützt wird. „Wir haben vor Ort gesehen, wie die Fußballer die Masken kommissionieren“, berichtet Marco Voge.

Die Masken werden ausschließlich für die Firma Sibre in einer chinesischen Fabrik produziert und nach einer ersten Qualitätsprüfung vor Ort via Flugzeug nach Deutschland transportiert. Am Flughafen Frankfurt angekommen wird die Schutzkleidung dann noch einmal vom deutschen TÜV geprüft. Erst dann werden die Masken in den Vertrieb gegeben.

Neben dem Stadtmarketing Balve, das die Verteilung in Balve koordiniert, wurden auch diverse andere Städte in der Region am Mittwoch mit den Masken ausgestattet. Stephanie Kißmer fuhr nach der Anlieferung am Mittwoch noch verschiedene Unternehmen im Balver Stadtgebiet sowie die Stadtverwaltung an, um die gelieferten Masken zu verteilen.

Nachbestellung jederzeit möglich

Jeder Belieferte erhält dann eine Rechnung, die bei der Firma Sibre zu begleichen ist. Die Masken die über das Stadtmarketing bezogen werden, sind deutlich günstiger als die im Internet angebotenen Masken und entsprechen den geltenden Qualitätsbestimmungen.

„Uns vom Stadtmarketing war wichtig, dass wir einen zuverlässigen Partner aus der Region finden“, sagt Kißmer. Bei Bedarf können Unternehmen aus Balve nun jederzeit weitere Masken beim Stadtmarketing nachbestellen.

