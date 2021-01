ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG Steinbruch-Erweiterung: Eingaben an Bezirksregierung möglich

Balve Bewegung in der Steinbruch-Debatte in Eisborn: Die Planungsunterlagen sind öffentlich einsehbar. Was geht, wie es geht.

Balve/Arnsberg. Es gibt Bewegung in der kontrovers geführten Debatte um die geplante Steinbruch-Erweiterung in Eisborn. Die Planungsunterlagen können nach Angaben der Bezirksregierung in Arnsberg von Donnerstag ab Freitag, 29. Januar, abgerufen werden.

Der Beschluss des Regionalrates

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2020 beschlossen, das Erarbeitungsverfahren für die Neuaufstellung des Regionalplans Arnsberg – Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein einzuleiten.

Sich verändernde Rahmenbedingungen, wachsende Anforderungen an die räumliche Planung und neue rechtliche Vorgaben machen die Neuaufstellung erforderlich.

Die Planung umfasst die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis, im Kreis Olpe und im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Welche Bereiche betroffen sind

Gegenstand des Regionalplanneuaufstellungsverfahrens sind textliche und zeichnerische Festlegungen, ergänzt durch Erläuterungen und Begründungen zu den Festlegungen. Dabei beinhaltet der Regionalplanentwurf als zusammenfassender, überörtlicher und fachübergreifender Plan unter anderem die Themen Klima und Klimawandel, Kulturlandschaftsentwicklung, Freizeit, Erholung, Tourismus, Siedlungsraum, Freiraum, Verkehr und Infrastruktur, Rohstoffsicherung und Energieversorgung. Dem Regionalplanentwurf liegt gem. § 13 LPlG i. V. m. § 8 ROG ein Umweltbericht bei. Rohstoffsicherung meint unter anderem die Gewinnung von Kalkstein im Hönnetal.

Wie Bürger an die Unterlagen herankommen

Die Planunterlagen (textliche und zeichnerische Festlegungen und Erläuterungen, Begründung, Umweltbericht) können im Zeitraum vom 29. Januar 2021 bis einschließlich 30. Juni 2021 unter folgendem Link abgerufen werden: www.bra.nrw.de/3830311

Weiterhin liegen die Planunterlagen in der Bezirksregierung Arnsberg sowie den Dienststellen der drei Kreise aus. Die genauen Adressen und Öffnungszeiten können dem Amtsblatt 52/53 2020 entnommen werden: https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/a/amtsblatt/2020/abl_20_52_53.pdf

Wie Bürger reagieren können

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail auf folgenden Wegen vorgebracht werden:

- auf dem Postweg an Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 32 – Regionalentwicklung, Seibertzstraße 2, 59821 Arnsberg

- per Fax an 02931/82-2520

- per E-Mail an beteiligung-mk-oe-si@bra.nrw.de

- durch Einreichen bei oben genannten Auslegungsstellen

- mündlich zur Niederschrift bei oben genannten Auslegungsstellen. Hierfür wird ebenfalls um eine Terminvereinbarung unter den im Amtsblatt angegebenen Kontaktdaten bei der Bezirksregierung Arnsberg, dem Märkischen Kreis, dem Kreis Olpe oder dem Kreis Siegen-Wittgenstein gebeten.

Weitere Informationen zum Verfahren können der ausführlichen Story-Map entnommen werden, die hier abgerufen werden kann: www.bra.nrw.de/3830311

