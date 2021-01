Sternsinger in Balve: Diesmal Segensangebot auf Distanz

Balve In diesem Jahr werden die Sternsinger nicht durch die Straßen von Balve ziehen. Dennoch kommt der Segen in die Häuser. Ein Überblick.

Der 6. Januar ist das Fest der Heiligen Drei Könige. In diesem Jahr aber werden Caspar Melchior und Balthasar bekanntlich nicht singend durch die Straßen ziehen, auch nicht durch Balve und seine Vororte. Um aber trotzdem Segen in die Häuser zu brigen und Geld für Menschen in Not zu sammeln waren die Vorbereitungsteams in allen Gemeinde sehr kreativ. Die Westfalenpost gibt einen Überblick.

In manchen Orten des Pastoralverbundes hatten die Verantwortlichen noch in der Adventszeit geplant und gehofft, dass die Heiligen Drei Könige tatsächlich von Haus zu Haus gehen können. Mittlerweile ist alles auf ein Segensangebot auf Distanz umgestellt. In allen Gemeinden wird emsig daran gearbeitet, Briefkästen werden abgeklappert, deshalb hatte sich die genaue Ausgestaltung bis zuletzt auch immer wieder noch geändert, berichtet Pastor Christian Naton, der von Seiten der Hauptamtlichen des Pastoralverbundes die Verantwortung für die Sternsingeraktion trägt. Für die Homepage des Pastoralverbundes hat er alle Details nach Gemeinde sortiert zusammengestellt.

Viele mutmachende Rückmeldungen

Ihm ist in diesen Jahr vor allem eines wichtig: "Einerseits rechne ich schon damit, dass deutlich weniger Geld zusammenkommen wird." Andererseits: "Noch entscheidender ist, wie wichtig es den Menschen ist, dass die Heiligen Drei Könige kommen und ihnen den Segen bringen." Und da habe er in den letzten Tagen viele positive und mutmachende Rückmeldungen erhalten von Gemeindemitgliedern, die wissen wollten, wie diese traditionsreiche Aktion in diesem Coronajahr läuft.

Große Wertschätzung der Sternsingeraktion

Und dann sind da ja auch noch die vielen Kinder und Jugendlichen, die immer zu Jahresbeginn Ferien und Freizeit opfern um sich die Krone aufzusetzen, den Mantel umzuhängen und durch die Straßen zu ziehen. "Die Enttäuschung war sehr groß, dass man in diesem Jahr nicht losziehen kann", weiß Pastor Naton. Gleichzeitig macht ihm das Hoffnung für das kommenden Jahr, wenn auch in diesem Bereich hoffentlich wieder Normalität zurückgekehrt ist. Dass eine große Wertschätzung für die Sternsingeraktion quasi beiderseits der Haustür, wo sie nun einmal in gewohnter Fom fehlt, diesem Projekt in Zukunft wieder richtig Schwung geben wird.

Im Livestreamgottesdienst am Sonntag 10. Januar ab 10.30 Uhr aus der St. Blasiuskirche werden die Heiligen Drei Könige dann ihren Segen auch über den Bildschirm bringen.

Und so läuft es nun im Pastoralverbund Balve im Einzelnen ab:

St. Blasius Balve

Hier wurde der Segen in einem Brief an alle Haushalte geschickt, in den örtlichen Bäckereien stehen Sammeldosen. Und auf der Homepage des Pastoralverbundes findet man einen siebenminüten Film, in dem Kirchenvorstandsmitglied Ludger Terbrüggen, aber auch Kinder und Jugendliche selbst von der Sternsingeraktion berichten.

St. Johannes Langenholthausen

Hier wären Caspar, Melchior und Balthasar eigentlich schon am 3. Januar durch die Straßen gezogen. Nun kann man sich ab dem 6. Januar Segensaufkleber und Spendentütchen corornakonform an den Briefkästen folgender Gemeindeteam-Mitglieder abholen: Franz-Clemens Lösse (Unterm Trachtenberg 1), Hiltrud Sauer (Sunderner Str. 36b), Marion Luzius-Schröer (Lohstr. 6), Ulrike Schwartpaul (Uferstr. 2a).

St. Michael Volkringhausen

Briefe mit Segensaufklebern und mit Infos zum diesjährigen Spendenprojekt sollen bis spätestens zum Wochenende in den Haushalten landen.

Heilige Drei Könige Garbeck

Hier feiert man diesen Tag ja eigentlich ganz besonders groß, als Patronatsfest der Kirche nämlich. Hier sollten die sogenannten Segenspakete mit Aufkleber, Infos und Sternsingerlied mittlerweile überall im Ort angekommen sein.

St. Barbara Mellen

Infos, Segen, Überweisungsträger etc. werden bis zum Wochenende verteilt. Eine Spendendose steht auch im Landmarkt. Spendentütchen können auch bei den Mitgliedern des Organisationsteams in den Briefkasten geworfen werden.

St. Nikolaus Beckum

Auch hier hat das Team einen eigenen Film produziert. Infos und der Segen liegen zum Mitnehmen in der Kirche aus. Spenden können außerdem in der Bäckerei Grote oder im Briefkasten des Integrationszentrums hinterlassen werden.

St. Antonius Eisborn

Im Bergdorf wird der Infobrief mit Segen etc. am Sonntag an die Haushalte verteilt. Dort drin steht auch, wo genau man spenden kann.

St. Lucia Altenaffeln

Infobriefe werden im Dorf verteilt, Spenden können in den Briefkasten Gerlach geworfen werden.

St. Geog Küntrop

Segenspakete mit Infos liegen ab dem 6.1. in der Kirche aus. Der Briefkasten des Pfarrhauses soll zu einer (gut überwachten) Spendendose werden.

St. Agatha Blintrop

Briefe an die Haushalte sind verteilt, am Sonntag wird auf Wunsch der Segen coronakonform an die entsprechenden Türen geklebt, eine Spendendose steht am Nachmittag in der Kirche.

St. Lambertus Affeln

Im Vorfeld werden Briefe mit Segen und Infos in die Häuser geschickt, am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr besteht die Möglichkeit zur Spendenabgabe in der Kirche.

>>>>> Info: Die Sternsingeraktion wird deutschlandweit alljährlich vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) durchgeführt. Das Schwerpunktland für die Spenden ist dieses Mal die Ukraine. <<<<<

