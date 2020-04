Tauchladen in Balve setzt ab sofort auf Online-Kurse

Balve. Cay und Sigrid Schmidt begegnen der Corona-Krise kreativ. Die Betreiber des Tauchladens in Balve setzen auf Online-Kurse.

Cay und Sigrid Schmidt hat die Corona-Krise auf neue Ideen gebracht. So haben die Betreiber des Tauchladens an der Bogenstraße in Balve Online-Kurse für ihre Zielgruppe gestartet.

Cay Schmidt, Tauchladen-Betreiber in Balve Foto: jürgen overkott / WP

„Bisher haben wir immer Face-to-Face-Ausbildungen gemacht“, sagte Sigrid Schmidt im Gespräch mit der „Westfalenpost“. Da aber in Zeiten der Pandemie Kurse mit persönlich anwesenden Teilnehmern tabu sind, haben sie und ihr Mann sich für die digitale Alternative entschieden. Möglich sind Online-Lehrgänge, die nichts mit Tauchübungen zu tun haben. „Es gibt Tauchkurse, bei der Theorie gelernt wird, hauptsächlich Dinge wie Nitrox-Kurse.“ Nitrox ist ein Gasgemisch mit – im Vergleich zur Atemluft – höherem Sauerstoff-Anteil. Der Mix erlaubt Tauchern, länger als mit Atemluft unter Wasser zu bleiben. Zugleich aber verringert sich die maximal zulässige Tauchtiefe.

Paketshop läuft weiter

Auch gerätetechnische Gesichtspunkte des Tauchens lassen sich in Internet-Seminaren vermitteln.

„Wir unterrichten über Skype“, berichtete Sigrid Schmidt. Skype ist ein Anbieter von Videotelefonie.

Cay Schmidt ist der Tauch-Experte im Tauchladen. Foto: Marcus Bottin / WP

Nebenher betreiben die Schmidts einen Paketshop. Sie sind Partner der Logistikunternehmen UPS und GLS. Um die Ansteckungsgefahr für Händler und Kunden so gering wie möglich zu halten, haben die Schmidts ihren Eingangsbereich umgestaltet. Kunden dürfen das Ladenlokal betreten. Doch ein tresenartiger Schreibtisch sorgt für die in Corona-Zeiten erforderliche Barriere. Unterm Strich aber bleibt der Paket-Service erhalten: „Kunden können ganz regulär Pakete abgeben und annehmen“, erklärte Sigrid Schmidt.

Unverändert bleibt die Zusammenarbeit mit dem Sunderner Systemhaus Schmidt.

Verändert haben sich allerdings die Ladenöffnungszeiten. Vorerst ist das Geschäft von montags bis freitags zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 12 Uhr.

Corona-Infos haben die Schmidts auch auf ihrer Internetseite veröffentlicht (www.sgs-tauchen.de). Kontakt: sigrid@sgs-tauchen.de (Tauchausbildung), cay@sgs-tauchen.de (Technik & Service).