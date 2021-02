Touristischer Pfad in die Urzeit: SPD, CDU für Mammutprojekt

Balve SPD und CDU im Kreistag machen sich für ein Mammutprojekt stark: Eine Route soll in die Frühzeit führen, auch nach Balve.

Balve/Lüdenscheid Zurück in die Zukunft: CDU und SPD im Kreistag machen sich für eine neue Themen-Route stark, die Urlaubern und Einheimischen eine Zeitreise in die frühe Menschheitsgeschichte der Region erlaubt. Entdeckungen vor Ort sollen multimedial unterstützt werden. Die touristische Route soll nach dem Willen von Union und Sozialdemokraten von Hohenlimburg nach Balve führen. Der Arbeitstitel lautet: „Zwischen Hünenpforte und Hönnetal“. Das geht aus einem Antrag an Landrat Marco Voge hervor, der in Balve lebt. Was steckt dahinter?

Kontakt zu Städten und Museen



Der Antrag von SPD-Fraktionschef Karsten Meininghaus und seinem CDU-Kollegen Wolfgang Rothstein zielt darauf ab, die auf Frühgeschichte spezialisierten Museen in der Region miteinander zu verknüpfen. Deshalb soll die Kreisverwaltung bei den Städten Hagen, Iserlohn, Hemer und Balve und den in Frage kommenden Museen ausloten, wie sie zu der Idee stehen – und ob sie eine Möglichkeit sehen, Fördermittel zu erhalten.

Vorbild: Neanderthal



SPD und CDU sehen das Urzeit-Museum im Neanderthal bei Mettmann als Vorbild. Die Entdeckung des Neanderthalers liegt mehr als 150 Jahre zurück. In der Nähe seines Fundortes, der Feldhofer Grotte, befindet sich heute mit dem Neanderthal Museum ein multimediales Erlebnismuseum.

Mammutskulpturen im Hönnetal



Auch in den Höhlen des Sauerlandes sind Neanderthaler-Funde vorhanden, etwa in der Balver Höhle. Die dort gemachten paläontologischen und prähistorischen Spuren können im Museum für Vor- und Frühgeschichte an der Luisenhütte angeschaut werden; Mammutskulpturen in der Stadt weisen auf archäologische und paläontologische Grabungen hin. So wiesen Paläontologe Dr. Achim Schwermann und sein Team Europas erstes Säugetier in einem Steinbruch bei Beckum nach: Jurassic Park Hönnetal. Zeugnisse aus der Epoche der Dinos sind auch bei geführten Expeditionen im Steinbruch Asbeck zu finden.

Auch das Hönnetal weise frühgeschichtliche Höhlen auf und biete sich als höhlenreichstes Tal Deutschlands für Wanderungen auf den Spuren dieser weit zurückliegenden menschlichen Vergangenheit an, heißt es.

Der Ur-Westfale in Werdringen



In Hagen befinden sich mit den Funden aus der Blätterhöhle die bisher frühesten direkten Nachweise für den anatomisch modernen Menschen: Westfalens Antwort auf Fred Feuerstein. Zu sehen sind die ältesten Westfalen im Museum für Ur- und Frühgeschichte im Wasserschloss Werdringen im Hagener Stadtteil Vorhalle.



„Dieses bedeutende Erbe sollte aus Sicht der antragstellenden Fraktionen touristisch besser erschlossen werden“, verlangen SPD und CDU. Ein neuer touristischer Pfad zur frühen Menschheitsgeschichte zwischen Balve und Hagen ist nach ihrer Ansicht ein geeigneter Weg.

Apps und QR-Codes



Sozial- und Christdemokraten wollen Urlaubern nicht nur handfeste Erlebnisse vor Ort bieten; sie setzen, zeitgeistig, auch auf Digitaltechnologie, etwa Apps und QR-Codes.



Um das Vorhaben zum Erfolg zu bringen, wollen SPD und CDU auf Erfahrungen des Neanderthal-Museum in Mettmann zurückgreifen.



Über den Antrag befindet der Kulturausschuss am Donnerstag, 18. Februar, in Lüdenscheid.

