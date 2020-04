Trompeten-Ode im Drehkorb: Gänsehaut

Eisborn. Jörg Westermann sorgte für Gänsehaut. In luftiger Höhe spielte er „Ode an die Freude“ - ein Dank der Wehr an Eisborn in Corona-Zeiten.

Das Video vom Feuerwehr-Trompeter auf der Drehleiter war jüngst der Hit in die sozialen Medien. In rund 25 Meter Höhe stand dort Jörg Westermann in voller Schutzmontur und gab Beethovens „Ode an die Freude“ zum Besten. Eine einmalige Aktion, mit der der 39-Jährige stellvertretend für die Feuerwehr aus Menden und Balve seinen Dank an die Bevölkerung für die Einhaltung des wegen des Corona-Virus herrschenden Kontaktverbots ausdrücken wollte. Insgesamt 13 Mal ging es für Jörg Westermann in die Höhe. Am Montagnachmittag erstmalig auch auf Balver Boden. Gänsehaut!

Jörg Westermann, Trompeter, wohnt im Mendener Ortsteil Lendringsen. Er spielt für den Feuerwehr-Musikzug Langenholthausen in Balve. Foto: jürgen overkott / WP

Die „Ode an die Freude“ war nach dem zweiten Weltkrieg die inoffizielle Nationalhymne Deutschlands. Bei den Olympischen Spielen 1956 bis 1964 wurden Medaillengewinner aus dem gesamtdeutschen Team mit diesem Lied geehrt. Die Melodie stammt von Ludwig van Beethoven, der vor 250 Jahren geboren wurde. Das Jahr 2020 gilt als „Beethoven-Jahr“ - ursprünglich waren viele Veranstaltungen dazu geplant. Der Text stammt von Friedrich Schiller.

Seit Ausbruch der Corona-Krise ist die Ode immer wieder wie in Menden und Balve in der Öffentlichkeit von Hobby- und professionellen Musikern aufgeführt worden.

Jörg Westermann stand zum allerersten Mal auf einer Drehleiter, der besondere Auftritt war auch für den erfahrenen Musiker eine spezielle Herausforderung. Eine, die er mit Bravour bestand, eine, mit der er für etwas Unterhaltung in diesen sonst relativ tristen Zeiten sorgte.

Wahre Helden im Krankenhaus

Die Idee dazu stammt von Christian Boike, er ist bei der Feuerwehr in Menden und in Balve gleichzeitig aktiv. Boike hatte die Idee zur besonderen Danksagung in den sozialen Medien aufgeschnappt.

Mensch, Musik, Maschine. Jörg Westermann berührt die Menschen in Eisborn mit einem ganz besonderen Auftritt. Foto: jürgen overkott / WP

„Die Menschen erleichtern die Arbeit aller, indem sie sich an die Einschränkungen halten“, sagt Christopher Reimann von der Mendener Wehr. Als es dann um die Ausgestaltung der Idee ging, kam die Rede schnell auf Jörg Westermann. Dieser ist zwar kein gelernter Feuerwehrmann, dafür aber als Musiker im Musikzug der Löschgruppe in Langenholthausen aktiv. Für Westermann waren’s ganz besondere Auftritte. „Gerade der Auftritt vor dem Vincenz-Hospital in Menden war sehr emotional“, sagt er. Viele Schwestern, Ärzte und Patienten seien an die Fenster gekommen, um der Trompete von Westermann zu lauschen. Sie bedachten die gemeinschaftliche Aktion der beiden Wehren mit großem Applaus. „Das ging besonders an Herz, denn dort wird besonders intensiv gearbeitet“, sagt Westermann.

Immer wieder haben die Menschen Zugaben gefordert, nur selten fuhr die Drehleiter nach einer Version der europäischen Hymne wieder herunter. „Meistens“, so berichtet Jörg Westermann, „musste ich zwei oder drei Mal spielen.“

Er selbst habe große Freude daran gehabt, über den Dächern von Balve und Menden ein besonderes Zeichen in diesen schwierigen Tagen zu setzen. Höhenangst wäre dabei sicherlich fehl am Platze gewesen. „Die habe ich nicht“, sagt Westermann und lacht, „aber ein wenig nervöser als sonst war ich schon.“ Vor der Vincenz-Kirche in Menden fuhr die Drehleiter bis auf 25 Meter in die Höhe, von dort aus verbreitete Westermann die Danksagung der Feuerwehren weiter über die Innenstadt hinaus. Wichtig ist ihm, dass er „nur der Trompeter“ war, während seine Kollegen, die Pflegekräfte, Krankenschwester und Ärzte gerade großes vollbringen. „Sie sind die Helden“, sagt er.