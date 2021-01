Vereine und Lobbe holen Weihnachtsbäume in Balve ab

Ausgediente Weihnachtsbäume werden im Januar wieder zu festen Terminen an der Straße eingesammelt. Diesmal können die Vereine nicht in allen Balver Ortsteilen unterwegs sein.

Balve Coronabedingt können die Balver Vereine in diesem Jahr nicht in allen Ortsteilen die Weihnachtsbäume abholen. Lobbe springt ein.

Traditionell werden in Balve die ausgedienten Weihnachtsbäume von Vereinen abgeholt. Coronabedingt können die Vereine dieses Jahr nicht in allen Ortsteilen die ausgedienten Bäume abholen. So wird der Zweckverband für Abfallbeseitigung die Tannen den Ortsteilen Mellen und Volkringhausen einsammeln. Die Abholung erfolgt dort am Montag, 25. Januar, durch das Entsorgungsunternehmen Lobbe.

Weihnachtsbäume bis 7 Uhr an die Straße legen

Die Weihnachtsbäume müssen am Abholtag spätestens um 7 Uhr deutlich sichtbar an der Straße bereitgestellt werden. Sämtlicher Baumschmuck muss entfernt werden. Eine Anforderung wie bei der Grünabfuhr sonst üblich ist nicht erforderlich.

Vereine sammeln in Langenholthausen, Beckum, Balve und Garbeck

In allen anderen Balver Ortsteilen wird die Abholung wie gewohnt von Vereinen organisiert und durchgeführt. In Langenholthausen und Beckum erfolgt die Abholung am Samstag, 9. Januar. Für Balve und Garbeck ist die Abholung für Samstag, 16. Januar geplant.

