Vögel leiden unter Dürre – Regen bringt kaum Linderung

Es war unüberhörbar. Plötzlich war wieder Vogelgezwitscher zu hören. Grund waren die jüngsten Regenfälle. Amsel, Drossel, Fink und Star brauchten nicht nur dringend Wasser zum Trinken – vielmehr sorgte das kühle Nass auch für neues Leben im Boden. Ist nach der Dürre alles wieder gut? Von wegen. Bisher ist viel weniger Regen gefallen als gewohnt. Expertin Eva-Maria Habbel vom Nabu über die Folgen: „Zahlreiche Vögel leiden unter der Dürre.“

Durch die Trockenheit vertrocknen nach ihrer Beobachtung Blühpflanzen oder produzieren weniger Nektar, so dass die Insekten weniger Nahrung und auch Eiablageplätze finden. Diese Insekten fehlen den Vögeln.

„Mir ist auch aufgefallen, dass die Bäume und Büsche in diesem Jahr – vielleicht aufgrund der letzten beiden Dürrejahre – viel weniger Blätter als normal haben. Das bedeutet auch, dass die Nester nicht so gut verborgen sind und von verschiedenen Räubern leichter gefunden und geplündert werden können“, sagt Eva-Maria Habbel. Auch die Schwalben haben demnach Probleme, da ihnen Material für den Nestbau fehlt. Pfützen mit feuchtem Lehm gibt es so gut wie gar nicht mehr.

Es passiert öfters, dass Vögel an Bächen Material suchen, das aber nicht gut für den Nestbau geeignet ist, so dass das Nest an den Wänden abstürzt. „Ich persönlich habe auf meiner Wiese eine Schlammpfütze mit Lehm angelegt, in der ich regelmäßig Wasser nachfülle. Der Regen wird wahrscheinlich ein bisschen helfen, ob noch Blätter nachwachsen, bezweifle ich ein bisschen“, meint Eva-Maria Habbel. Doch Niederschläge allein bringen Vögeln keine Rettung. Mit dem Regen kam die Kälte. Folge: Insekten bleiben aus, Nahrung bleibt knapp. Das kann sich für die Brut als tödlich erweisen.

Gehäuseschnecken knacken

Doch auch Vögel macht Not erfinderisch: „Festgestellt habe ich, dass schon in den letzten Jahren – so wie auch jetzt – die Amseln vermehrt kleine Gehäuseschnecken suchen und knacken. Sie fressen und verfüttern ja eigentlich hauptsächlich Regenwürmer, aber da ist bei der Trockenheit im Moment nicht wirklich viel zu finden.“