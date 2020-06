Voge, Schick: Traditionsvereinen winkt Finanzhilfe vom Land

Marco Voge, MdL, im Landtag in Düsseldorf

Balve/Düsseldorf. Die heimischen Landtagsabgeordneten Voge und Schick machen Traditionsvereinen Hoffnung auf Landesmittel. Montag wird abgestimmt.

Das Land Nordrhein-Westfalen will bedrohten Traditions- und Brauchtumsvereinen unter die Arme greifen. Die Landesregierung hat das Sonderprogramm „Heimat, Tradition und Brauchtum“ ins Leben gerufen. Noch aber ist es nicht beschlossen. Der Haushaltsausschuss des Landtages muss am Montag, 29. Juni, darüber abstimmen. Die heimischen Landtagsabgeordneten Marco Voge und Thorsten Schick, beide CDU, zeigten sich aber am Freitag zuversichtlich.

Nach den Plänen des Landes sollen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 23 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm plus fünf Millionen Euro aus dem laufenden Haushalt bereitgestellt werden. Anträge können - wenn das Votum ausfällt, wie von der CDU-FDP-Landesregierung erhofft – ab 15. Juli bei den jeweiligen Bezirksregierungen gestellt werden.

Die beiden heimischen Landtagsabgeordneten Thorsten Schick und Marco Voge hatten nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Gespräche mit Schützen- und Heimatvereinen aus der Region sowie mit Heimatministerin Ina Scharrenbach geführt und sich für eine finanzielle Unterstützung seitens der Landesregierung stark gemacht.

Thorsten Schick und Marco Voge in einer gemeinsamen Erklärung: „Traditionsvereine können – vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haushaltsausschusses am Montag – einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 15.000 Euro beantragen.“

Antragsberechtigt sind gemeinnützige Vereine oder Organisationen, die im Sinne ihrer satzungsgemäßen Aktivitäten den Bereichen Heimat, Tradition und Brauchtum zuzuordnen sind. Sie sollen „zur Überwindung eines durch die Corona-Krise verursachten existenzgefährdenden Liquiditätsengpasses beim Land Nordrhein-Westfalen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 15.000 Euro beantragen können“, heißt es beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW.

Voraussetzung für die Gewährung der Sonderhilfe ist die Vermeidung eines durch die Corona-Pandemie verursachten Finanz-Engpasses, der zu einer Existenzgefährdung in Form einer drohenden Zahlungsunfähigkeit führen könnte. Die existenzbedrohende wirtschaftliche Lage oder der finanzielle Engpass muss aufgrund des Wegfalls von Einnahmen oder nicht zu verhindernden Ausgaben durch die Corona-Pandemie eingetreten sein, so das Heimatministerium.