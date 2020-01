Balve: Wahlausschuss legt Bezirke für Kommunalwahl neu fest

Der Wahlausschuss des Balver Stadtrat befasst sich am Mittwoch, 29. Januar, mit dem Neuzuschnitt der Wahlbezirke für die Wahl der Kommunalparlemente und Kreistage am 13. September. Damit reagiert der Rat auf ein Urteil des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtes. Die Richter haben eine Frist bis zum 29. Februar gesetzt.

In Balve soll es – die Zustimmung des Ausschusses vorausgesetzt – künftig 16 Wahlbezirke geben. Zum 30. April vergangenen Jahres waren in Balve 10.990 Einwohner mit deutschem Pass oder Ausweis eines EU-Mitgliedstaates gemeldet. Demnach müssen in einem Wahlbezirk durchschnittlich 687 Einwohner leben. Erlaubt ist eine Abweichung von 15 Prozent nach unten wie nach oben. Das entspricht einem Wert von 103 Einwohnern. Folgerichtig müssen in einem Wahlbezirk mindestens 584 Einwohner leben. Die Höchstgrenze liegt bei 790. Weitere Infos: www.balve.de.