Warum Bürgermeister Mühling sechs neue Rathaus-Stellen will

Balve Trotz der Corona-Krise will Bürgermeister Mühling mehr Personal im Rathaus haben. Wie er seinen Plan im WP-Gespräch begründet.

Balve. Die Stadt Balve setzt die Modernisierung der Verwaltung fort. Dabei spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle. Das gilt für Bürger-Service genauso wie für interne Organisation. Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) will die zusätzlichen Aufgaben mit mehr Personal bewältigen. Eine Ausweitung um insgesamt sechs Stellen ist im Gespräch. Allerdings sollen sich nicht alle neuen Kräfte mit Digitalisierung beschäftigten. Das sagte er am Montag im Gespräch mit der Westfalenpost.

Generationswechsel steht an

„Ich habe bereits in den gesagt, wir müssen unser Personal anders auffächern“, erklärte Mühling. In den nächsten fünf Jahren stehe ein Generationswechsel an. Allerdings behält er sich Spielraum für Verhandlungen mit den Ratsfraktionen vor. UWG und SPD haben bereits getagt. Mit Mehrheitsfraktion CDU will sich Mühling am kommenden Samstag auseinandersetzen.

Digitalisierung von Akten habe die Stadt bereits vor zwei Jahren begonnen; Corona war damals noch nicht in Sicht. Das solle ausgebaut werden.

Offene Ganztagsschule stärker gefragt

Einen Mehrbedarf sieht Mühling auch bei der Offenen Ganztagsschule (OGS). Die Nachfrage steige stetig. Mehr Kinder bedeute mehr Betreuung. Die OGS werde von der Stadt getragen.

Die Stadt Balve wolle aber nicht nur in Personal, sondern auch in Material investieren. Das gelte für die Verwaltung, aber auch für die Schulen. Das mit Vertretern aller Schulformen im Stadtgebiet entwickelte Digitalkonzept werde weiter umgesetzt. Inzwischen alle Kollegien mit iPads versorgt, „auch zum Teil die Schüler schon“. Der nächste Schritt sei der Ersatz von grünen Tafeln durch weiße Tafeln in den drei Grundschulen. Sogenannte Whiteboards sind Computer-Displays, die auch beschrieben werden können. Zudem stecke die Stadt Geld in die Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume in der Realschule. Unterm Strich kommen mehr als 1,8 Millionen Euro zusammen.

Verwaltung will Digitalisierungsprozess intern managen

Einrichtung und Updating neuer Programme, Bediener-Schulung und Wartung sollen künftig verwaltungsintern gestemmt werden – mit neuem Personal. Mühling hofft dabei auf Landesförderung: „Da warten wir noch drauf.“

Corona-Krise kostet bisher 1,9 Millionen Euro

Finanzielle Engpässe erwartet Mühling nicht. Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus präsentierte dem Rat im Dezember trotz der Corona-Krise einen ausgeglichenen Haushalt. Hintergrund: Das Land erlaubt den Kommunen, Sonderbelastungen auszugliedern und ab 2025 langfristig abzutragen. In Balve waren es im vorigen Jahr 1,9 Millionen Euro.

Unklare Gefechtslage

Eine Prognose, wie sich die weiterentwickeln, wollte Mühling nicht angeben: „Wir haben eine unklare Gefechtslage.“ Das gelte vor allem für die Gewerbesteuer. Kritisch könnten die Jahre 2022/2023 werden.

Warum die Stadt Investitionen für so wichtig hält

Deshalb sieht Mühling die Stadt in der Pflicht, die heimische Wirtschaft mit Investitionen in Schwung zu halten. Die Summe der Investitionen bezifferte der Verwaltungschef auf 6,1 Millionen Euro. Gut die Hälfte entfalle auf Dorfentwicklungsmaßnahmen. Erforderlich seien zudem Investitionen in die Feuerwehr-Gerätehäuser in Garbeck und Sanssouci. Wegen Frauen in der Wehr, größerer Fahrzeuge und strengerer Vorschriften werde mehr Platz gebraucht. Das koste mehr als 7,1 Millionen Euro.

1,5 Millionen für Sozialen Wohnungsbau

Mühling schiebt zudem ein weiteres Thema an: den Sozialen Wohnungsbau. 1,5 Millionen Euro hat er dafür in den Haushaltsplan geschrieben. Der Verwaltungschef sieht Bedarf, nicht nur für Flüchtlinge und Zuwanderer. Detaillösungen zu finden, sagt er, sei Aufgabe der Politik.

