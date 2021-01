Warum in Balve die Gebühren stabil bleiben

Herr der Zahlen: Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus in der Ratssitzung in Eisborns Schützenhalle

Balve Corona birgt für den Stadt-Etat Risiken und Nebenwirkungen. Dennoch bleiben Steuern und Gebühren stabil. Wie funktioniert das?

Die Stadt Balve will in 2021 keine Steuern und Gebühren erhöhen. Das ist eine der Kernaussagen rund um den Entwurf des städtischen Haushaltes. Diesen stellte Kämmerer Hans-Jürgen Rathaus im Rahmen der Ratssitzung vor. Die Planungen weisen sogar einen kleinen Überschuss aus. Die Corona-Pandemie aber ist für das Stadtsäckel im wahrsten Sinne des Wortes ein eigenes Kapitel.

Was das Land NRW vorgibt

Denn schon im Frühjahr hatte die nordrhein-westfälische Landesregierung entschieden, dass die Kommunen im Bundesland pandemiebedingte Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gesondert in ihren Haushalten ausweisen beziehungsweise isolieren dürfen. Somit sollen weiter genehmigungsfähige Haushalte erstellt werden können, den Städten hätte sonst überall ein Abrutschen in tiefrote Zahlen bis hin zur Haushaltssicherung gedroht. Die Landesregierung hat außerdem ein finanzielles Unterstützungspaket geschnürt um die Verluste der Kommunen abzufedern.

Ohne Corona sind die Zahlen gut

Wie das alles nun für Balve aussieht, das hat Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus mit seinem Team im Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 zusammengestellt. Dieses Kapitel wird also gewissermaßen "ohne Corona" gerechnet. Und hier ergeben sich für das Stadtsäckel gute Zahlen, wie Karthaus und auch Bürgermeister Hubertus Mühling in der Ratssitzung in der Eisborner Schützenhalle erläuterten.

Überschuss von 54.000 Euro

Erneut konservativ und solide durchgerechnet sei das Zahlenwerk, erklärte das Stadtoberhaupt. Und verkündete gemeinsam mit Karthaus die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung für die Balverinnen und Balver: Gebühren und Steuern bleiben 2021 stabil, auch die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung betreffend. "Eine Erhöhung ist nach Meinung der Verwaltung nicht nötig", lautete das Fazit von Karthaus aus den Berechnungen. Der Entwurf weist sogar einen Überschuss von etwa 54.000 Euro auf bei einem städtischen Haushalt von insgesamt knapp 26 Millionen Euro, trotz zum Beispiel einer deutlich gestiegenen Kreisumlage.

Das passiert mit Mehrausgaben und Mindereinnahmen

"Der Haushalt ist aber nur deshalb ausgeglichen weil wir corona-bedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben isolieren können", erklärte Karthaus. Inwiefern genau sich die Pandemie finanziell auswirke, bleibe weiterhin schwer abzuschätzen und sei auch immer wieder Schwankungen unterworfen, eine Prognose hat der Kämmerer aber dennoch im Haushalt aufgestellt: Danach beläuft sich der Coronaschaden für die Stadt Balve auf gut 1,92 Millionen Euro für das Jahr 2021. Um fast 700 000 Euro niedriger könnten die Einnahmen der Gewerbesteuer ausfallen, 5,1 statt 5,8 Millionen Euro. Noch etwas höher angesetzt wird der Verlust beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von ca. 770.000 Euro. Verluste in ähnlicher Höhe erwartet der Kämmerer hier jeweils auch noch in den kommenden Jahren.

Deutlich kleiner, aber in der Aufzählung ebenfalls vorhanden, sind gestiegene Kosten für Reinigungen in städtischen Gebäuden um die nötige Hygiene zu gewährleisten.

Investitionen geplant

Weiterhin ging Hans-Jürgen Karthaus auf das Investitionsprogramm der Stadt für die Jahre bis 2024 ein. Hier finden sich die größtenteils bereits bekannten Maßnahmen rund um Stadtumbau, Straßenausbau, Neugestaltung in verschiedenen Ortskernen, die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Garbeck und Sanssouci oder Maßnahmen an Schulgebäuden sowie zur weiteren Digitalisierung.

Von wichtigen zukunftsweisenden Projekten sprach Karthaus. Und Bürgermeister Mühling: "In Zeiten der Krise fällt es vor allem den öffentlichen Trägern zu, zu investieren." Dafür, so Karthaus weiter, werde die Stadt in den kommenden Jahren auch noch gut 8,2 Millionen Euro Kredite aufnehmen. "Das ist sicher eine stolze Summe." Aber da kämen die äußerst niedrigen Zinsen dem städtischen Haushalt durchaus entgegen, weshalb Karthaus, angelehnt an eine bekannte Kölner Band schlussfolgerte: "Wenn nicht jetzt, wann dann."