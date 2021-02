Warum Riesensause in Balver Höhle kaum vorstellbar ist

Freude! Pfarrer Andreas Schulte hat den Vogel im Juli 2019 abgeschossen. Die Balver Schützen wollen in diesem Jahr in welcher Form auch immer wieder feiern.

Balve Die Schützen in Balve und Mellen wollen gern feiern. Sie setzen ihre Hoffnung auf die Sommer-Monate. Spielen die Behörden mit?

Die Schützen im Balver Stadtgebiet planen vorsichtig Veranstaltungen. Sie hoffen auf Lockerungen im Corona-Jahr 2021. Wie ist der Stand der Dinge in Balve und Mellen?

Das Fest im Felsendom ist vom 17. bis 19. Juli geplant, wie üblich am dritten Wochenende im Juli. Geschäftsführer Thomas Scholz berichtet im Gespräch mit der Westfalenpost, dass immer wieder Menschen beim Vorstand zum Stand der Dinge nachfragen. „Wir können aber noch nichts sagen.“ Wie auch bei allen anderen Bruderschaften ist noch keine definitive Entscheidung gefallen. Die Rückmeldungen seien aber von Verständnis und Unterstützung geprägt, so Scholz weiter: „Für diese Situation kann ja auch keiner etwas.“ So gebe es auch keine Austritte aufgrund des ruhenden Vereinslebens. Eine Höhle mit mehreren Tausend Menschen ist im Moment schwer vorstellbar. „Dicht gedrängt zu stehen gehört für solch ein Fest ja eigentlich dazu.“

Termin geblockt

Der eigentliche Schützenfesttermin ist bei allen Akteuren natürlich längst geblockt. Schwierig und eng, so Thomas Scholz, könnte es im Sommer vielleicht werden, wenn die zuständigen Behörden dann eine große Zahl an Veranstaltungen zu prüfen und zu genehmigen hätten, sollten diese ab einem gewissen Zeitpunkt wieder erlaubt werden. Die Stimmung bleibe aber positiv: „Wir freuen uns darauf, wieder zu feiern.“

Mellen hofft auf etwas größeres Fest im August

Und in Mellen? Scholz’ Aussage unterstreicht prinzipiell auch Markus Blöink, Vorsitzender der Bruderschaft im Golddorf. Zeitlich hat man hier noch die größten Reserven, denn dieses Schützenfest bildet traditionell des Abschluss des Reigens in Balve am ersten Augustwochenende, vom 31. Juli bis 2. August. Von einem normalen Fest geht auch hier niemand aus, sagt Blöink. „Vielleicht können wir etwas mehr machen als im letzten Jahr.“ Damals bestanden die Ersatz-Feierlichkeiten vor allem aus einem festlichen Gottesdienst vor der St. Barbarakirche. Auch in Mellen ist der Vorstand in regelmäßigem Austausch. Noch im Herbst letzten Jahres holte man die Generalversammlung aus dem Frühjahr nach, die aktuellen Pläne liegen nun auch auf Eis.

Mehr Informationen aus dem Hönnetal: www.wp.de/staedte/balve