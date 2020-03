Balve: Was Friseure von ihren Kunden am Telefon hören

Statt Kamm und Schere nun vor allem mit dem Telefonhörer in der Hand. Seit einer Woche dürfen deutschlandweit die Friseure nicht mehr öffnen. Wie geht es den Salons in Balve damit?

„Ich habe in den nächsten Wochen viel Zeit“, antwortet Petra Marek beim WP-Anruf auf die Frage, ob sie gerade Zeit für ein Gespräch habe. Ihr Haarstudio in der Mellener Straße muss, wie alle anderen in Deutschland auch, geschlossen bleiben. Wie fast überall ging es auch hier den Kunden am Samstag letztmals an die Lockenpracht. Über die sozialen Kanäle hatten die Friseure in der Hönnestadt ihre Kunden bis zuletzt auf dem Laufenden gehalten, dass bei ihnen der Betrieb noch weitergeht.

Zuvor war es in ihrem Salon, so erzählt Petra Marek, noch einmal sehr voll in den letzten Tagen. Viele ahnten wohl, was kommt, und wollten vorher noch schnell ihre Haare in Form gebracht haben. Mit wirklich sorgenfreien Gefühl ließ es sich aber auch da schon nicht mehr arbeiten, sagt Marek, vor allem mit Blick auf ihre Mitarbeiter. „Es hätten sich alle gewünscht, dass die Politik schon früher entscheidet, die Friseurläden zu schließen“, greift sie eine kritische Meinung auf, die in den letzten Tagen vonseiten ihres Handwerks mehrfach in der Öffentlichkeit geäußert wurde. Wo ein Verbot für andere Geschäfte und Betätigungen schon längst ergangen war. Aber als Unternehmer müsse man eben beide Seiten betrachten. Daher auch eine Öffnung, so lange wie es möglich war.

Geschäft freiwillig geschlossen

Dieter Neuhaus, der seinen Salon in Garbeck betreibt, berichtet, dass er auf freiwilliger Basis seinen Laden geschlossen habe. Auch ohne die Entscheidung „von oben“. Gerade für die Mitarbeiter sei das seiner Meinung nach anders nicht mehr tragbar gewesen. Und schließlich hatte sich die Kundenfrequenz hier in den letzten Tagen auch schon deutlich abgeschwächt. Die Menschen, die aus Sorge einen Termin abgesagt oder erst gar keinen mehr angefragt hatten, hätte diejenigen, die auf den letzten Drücker für die Zeit der Isolation noch einen neuen Haarschnittwollten, deutlich überwogen. Schon in den letzten Tagen, so erzählt Dieter Neuhaus weiter, habe man nach besten Möglichkeiten auf Sicherheit und Abstand geachtet und auch nur immer die Kunden in den Laden gebeten, die dann auch sofort auf dem Friseurstuhl Platz nehmen konnten.

Existenzielle Sorgen

Die aktuelle Situation schürt natürlich überall existenzielle Sorgen. Nach der politischen Entscheidung, die Läden zu schließen, warten die heimischen Friseure nun auf eine schnelle, finanzielle Unterstützung. So unkompliziert und unbürokratisch wie möglich. „Schauen wir mal“, sagt Dieter Neuhaus.

Viel Zeit verbringt man im Moment statt mit Kamm und Schere mit dem Telefon in der Hand. Zahlreiche Termine zum Haarschnitt, Färben oder für eine neue Dauerwelle stehen ja noch in den Kalendern für die nächsten Tagen und Wochen.

Aufmunternde Gespräche

Nun melden sich die Kunden von sich aus, um das Offensichtliche bestätigt zu bekommen, nämlich das der Termin abgesagt ist. Manche fragen gar schon nach einem neuen Termin für die Zeit nach der verordneten Schließung. Geplant sind zunächst einmal vier Wochen. Zusammen mit der Entscheidung über weitreichende Kontaktverbote von mehr als zwei Personen außerhalb der Familie in der Öffentlichkeit.

Betroffen sind auch Beautysalons, während zum Beispiel Fitnessstudios oder der Trainingsbetrieb der Sportvereine schon früher heruntergefahren wurde. Wer sich nicht von alleine anmeldet, den versuchen die Haarstudios selber zu erreichen. Aus den zahlreichen Telefonaten hat Petra Marek folgenden Eindruck gewonnen: „Es sind eigentlich alle Leute sehr verständnisvoll. Ich hatte viele nette, aufmunternde Gespräche.“