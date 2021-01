Welche Farbe soll Pflaster der Hoffmeisterstraße erhalten?

Balve Ausschuss USB befasst mit der Neugestaltung der Hoffmeisterstraße. Auf dem Sparkassen-Parkplatz steht ein Hänger mit Pflastermustern.

Balve. Die Ausschüsse des Stadtrates nehmen nach einer corona-bedingten Zwangspause wieder ihre Arbeit auf. Den Anfang macht der Ausschuss Umwelt, Stadtplanung, Bau (USB). In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr befasst sich das Gremium am Dienstag, 2. Februar, 18 Uhr, in der Schützenhalle Eisborn mit der Umgestaltung der Hoffmeisterstraße.

Projekt hat seit 2017 in Arbeit

Sie wurde bereits in der Ratssitzung am 9. Dezember vorgestellt. Die Maßnahme ist Teil des Städtebauförderungsprogramms. Vorgesehen ist eine Betonsteinpflasterung. Sie entspricht dem städtischen Gestaltungskonzept. Der Rat hat dem bereits 2017 zugestimmt. Die Musterfläche stellte das Betonwerk Brilon.

Rat hat im Dezember Weichen gestellt

Im Rat wurde im vorigen Dezember diskutiert, die Oberflächen in der Hoffmeisterstraße heller als in der angrenzenden Dreikönigsgasse zu gestalten. Damit Stellplätze besser erkennbar sind, soll deren Randeinfassungen mit Steinen im hellen Farbton weiß-granit versehen werden. Dem USB sollen aber in der kommenden Sitzung zusätzliche Steinmuster vorgestellt werden.

Muster am Pavillon des Sparkassen-Parkplatzes zu sehen

Auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Dreikönigsgasse sind ab Dienstag, 26. Februar, auf einem Pkw-Anhänger entsprechend ausgelegte Mustersteine des Betonsteinpflasters zu sehen. Die Sparkasse hat erlaubt, den Hänger in der Mitte des Parkplatzes, am Pavillon abzustellen. Der Parkplatz grenzt an die bereits umgestaltete Dreikönigsgasse an. Dort wurde ein dunkles Pflaster verlegt.

Die Hoffmeisterstraße ist derzeit als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Das soll auch nach der Umgestaltung weiter so beibehalten werden.

Ein Beschluss soll in der Sitzung erarbeitet werden.