Wie der Neustart der Hönnetalbahn aussieht

Die Hönnetalbahn nimmt am Montag, 11. Mai, verbindlich wieder ihren Betrieb auf. Darauf haben sich DB Regio und Nahverkehrsverband NWL, zu dem auch der Zweckverband Ruhr-Lippe gehört, am Mittwochabend geeinigt, wie NWL-Sprecher Uli Beele in Unna der WP am Donnerstag auf Anfrage sagte. Der NWL hätte es gern gesehen, wenn die Züge bereits ab Montag, 4. Mai, gefahren wären. Die DB Regio habe jedoch krankheitsbedingte Personalprobleme geltend gemacht, erklärte Beele. Nun starten die Pesa-Link-Züge der RB 54 erst eine Woche später im Normalbetrieb. Ausgenommen seien aber Abend- und Freizeitverkehre. „Das ist auch politisch gewollt“, fügte Beele hinzu. Die Landesregierung wolle mit Blick auf die corona-bedingten Kontaktbeschränkungen so wenig Freizeitverkehr wie möglich.