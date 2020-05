Wie Helga Rath Mellens Dorfleben lieben lernte

Balve/Mellen. Helga Rath wird am Freitag, 1. Mai 80. Nebenher feiert die pensionierte Lehrerin und ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin ein weiteres Jubiläum.

Sie sind Balverin. Aber Sie sind noch heute Mellen verbunden. Wie kam‘s?

Helga Rath: Ich hatte meine erste Lehrerstelle in Mellen. Damals gab es noch die Grundschule. Und damals haben mich die Damen der Kfd engagiert. Als Lehrer kann man ja schreiben, und so wurde ich Schriftführerin. Als ich heiratete und nach Balve ging, wollte man mich nicht gehen lassen…

...obwohl Sie gar nicht aus Mellen kommen…

Nee, ich komme aus Iserlohn.

Iserlohn ist eine vergleichsweise große Stadt. War es für Sie schwer, in Balve Fuß zu fassen?

Eigentlich nicht. Als ich die Berufung erhielt, nach Mellen zu kommen, wusste ich gar nicht, wo das liegt.

Sie hatten gute Straßenkarten.

Bücherschrank im Park mit Helga Rath (links) Elke Schwarz und Büchereileiterin Steffie Friske (rechts) Foto: marcus bottin / WP

Ich musste gleich ein Auto kaufen. Für mich war es sehr schön auf dem Dorf. Ich kam gleich mit allen Leuten ins Gespräch. Ich wurde in den damaligen Gemeinderat eingeladen, für mich wurde eine Wohnung umgebaut – Mellen hat mich mit offenen Händen aufgenommen. Ich habe zehn Jahre dort gewohnt. Ich habe es nie bereut.

Sie haben 1965 in Mellen angefangen. Gehörten Sie zu den damaligen Mikätzchen (Quereinsteiger im Schuldienst, benannt nach dem ehemaligen NRW-Kultusminister Paul Mikatz, Red.)?

Nee, das waren Lehrer ohne Studium. Bei mir war das anders. Ich habe Industriekaufmann gelernt. Mit der abgeschlossenen Berufsausbildung konnte ich damals an der Hochschule eine Sonderprüfung machen, wegen des Lehrermangels. Ich wurde zum ganz normalen Hochschul-Studium zugelassen – wie ganz normale Abiturienten.

Wie waren die Kinder drauf?

Sie waren anders als heute. Sie kamen mir mit Respekt entgegen. Sie kamen frisch vom Bauernhof und waren ganz unverdorben.

1969 wurde die Mellener Schule geschlossen.

Förderverein Luisenhütte, von links: Kassenführer Thomas Wehr, Peter Gregel, Ludwig Knau, Helga Rath, Stellvertretender Vorsitzender Hubertus Mühling Foto: WP

Das war schlimm, schlimmer als die Eingemeindung zu Balve 1975. Damals haben die Mellener für ihre kleine Schule gekämpft. Einer sagte damals: Wir kommen vom Bildungsnotstand in den Erziehungsnotstand. Und ich stimme ihm noch heute zu.

Sie waren nicht nur im Schuldienst, sondern auch in der Politik. Wie sind Sie dahin gekommen?

1974 habe ich in die CDU eingetreten. Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Erst hat er mir einen Antrag für die CDU gestellt, dann einen Heiratsantrag.

In dieser Reihenfolge?

(lacht) Ja, wir hatten uns vorher in kirchlichen Gremien kennengelernt.

Aber zurück zur Politik.

Der ehemalige Ortsvorsteher von Balve, Gerwin, hat mich damals angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, für den Stadtrat zu kandidieren. 1989 bin ich in den Rat gekommen. Da war ich 25 Jahre lang. Ich war in verschiedenen Ausschüssen Vorsitzende und habe zehn Jahre lang den Bürgermeister vertreten.

Was hat Sie gereizt?

Seit 50 Jahren ist Helga Rath der Kfd Mellen verbunden - als Schriftführerin. Foto: Sven Paul / WP

Ich habe gesehen, dass man im Rat etwas organisieren kann, der Schule etwas Gutes tun kann, dass man Kontakte knüpfen kann. Ich habe meiner eigenen Schulzeit schon immer Wochenberichte für den Geschichtsunterricht gemacht. Ich war ein glühender Verehrer von Konrad Adenauer.

Warum?

Man wurde mit ihm groß. Wir wurden in Iserlohn ausgebombt, wurde unter Trümmern weggezogen. Mich hatte fasziniert, dass er plötzlich nach Amerika flog. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass auch ich irgendwann nach Amerika fliegen würde.

Was mich in Balve wundert: Früher gab es viel mehr Frauen in der Politik als heute. Ist das nicht verrückt?

Ja, das ist so. Das kommt vielleicht daher, dass viele Frauen abgeschreckt werden durch die sozialen Netzwerke, durch das, was Politiker heute alles erleiden müssen an Unannehmlichkeiten. Ich glaube, das hält viele Frauen von der Politik ab. Aber ich habe nie Schwierigkeiten gemacht. Ich habe zu der Presse immer ein gutes Verhältnis gehabt. Na ja, und in der Politik haben sie mir immer die Ausschüsse anvertraut, dann waren sie wohl mit mir zufrieden.

INFO

Helga Rath wurde : mit dem Bundesverdienstkreuz, mit dem päpstlichen Orden und dem Balver Ehrenring.

Sie hätte ihren Geburtstag gern groß gefeiert. Doch die Corona-Pandemie ließ die Feier zum trauten Zusammensein mit Ehemann Rudolf (77) schrumpfen.