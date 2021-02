Wie Kfd-Gruppen im Corona-Jahr 2021 Mariä Lichtmess feiern

Mariä Lichtmess wird in diesem Jahr per Livestream gefeiert.

Balve Die Kfd Balve feiert ihr Patronatsfest. Doch im Corona-Jahr 2021 ist manches anders als gewohnt.

Balve. Corona-bedingt feiert die Katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Balve ihr Patronatsfest Mariä Lichtmess in diesem Jahr per Livestream. Sie lädt am Freitag, 5. Februar, um 18.30 Uhr zur Online-Übertragung der Messe ein. Der Link zum Gottesdienst ist über die Homepage des Pastoralverbundes (pv-balve-hoennetal.de) aufrufbar. Alle Kfd-Gruppen, Frauen und Mitglieder des Pastoralverbundes sind nach Angaben von Kfd-Sprecherin Sandra Herdes eingeladen, als Zeichen der Verbundenheit, im Laufe des Freitags zwischen 9 Uhr und 16 Uhr eine mit Namen beschriftete Kerze in die Kirche auf die Altarstufen zu bringen. Diese werden dann in der Messe gesegnet und können am Samstag, zu den Öffnungszeiten der Kirche, wieder abgeholt werden.

