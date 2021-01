Wie werden Schützenfeste im Hönnetal 2021 gefeiert?

Balve Heimische Vereine planen bereits Veranstaltungen für den Sommer. Doch sie ahnen: Es bleibt alles anders.

Balve. Wie wird der Sommer 2021? Welche Veranstaltungen werden möglich sein? Diese Frage treibt auch die Schützenbruderschaften in Balve und seinen Vororten um, kann im Moment aber nur mit einem großen Fragezeichen beantwortet werden. Klar scheint mittlerweile für alle, dass es ein weiteres Jahr ohne Schützenfeste im gewohnten Rahmen geben wird.

So haben es auf WP-Nachfrage Verantwortliche aller sieben Bruderschaften im Stadtgebiet formuliert: mit einem Schützenfest im gewohnten Rahmen, mit viel Nähe und dem üblichen Festablauf, rechnet niemand in diesem Sommer 2021, der wohl weiterhin noch ganz stark von der Pandemie geprägt sein wird. Es ist aber ein großer Wille da, Veranstaltungen in einem erlaubten und verantwortbaren Rahmen durchzuführen. Das sagen die Vereine im Einzelnen zu ihren Planungen und aktuell zum Stand der Dinge, auch über das Schützenfest hinaus. Denn jetzt in den Wochen zu Jahresbeginn ständen ja eigentlich auch die Generalversammlungen im Kalender, die erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben sind. Der Überblick über die einzelnen Bruderschaften, chronologisch sortiert nach ihrem Schützenfestdatum:

St. Hubertus Volkringhausen

Seit 2018 feiert man das Schützenfest hier am Pfingstwochenende, zweimal damit bisher im gewohnten Rahmen. Letztes Jahr waren es dann auch die Volkringhauser Schützen, die als erstes im Balver Stadtgebiet die schmerzvolle Erfahrung eines fehlendes Festes (beziehungsweise nur Geselligkeiten in ganz kleinem, erlaubten Rahmen) erleben mussten. Vom 21. bis 23. Mai wäre das Fest 2021 angesetzt, womit man hier von allen Balver Bruderschaften mit Blick auf Entscheidungen zeitlich wieder unter dem größten Druck steht. Noch sei keine Entscheidung gefallen, berichtet Brudermeister Stephan Neuhaus, auch die für Ende Januar geplante Generalversammlung erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Was das Fest an Pfingsten betrifft, habe er "wenig Optimismus", so Neuhaus, zumindest was den üblichen Rahmen betrifft. Und er findet klare Worte: "So gerne wir alle feiern, nicht nur unser Schützenfest: wir müssen aber auch über den Tellerrand schauen." Die Coronapandemie habe schlimme Auswirkungen, nicht nur direkt die Gesundheit vieler Menschen betroffen. Neuhaus denkt an die Auswirkungen auf viele Arbeitsplätze, auf Schule und Ausbildung junger Leute, auf soziales Miteinander. "Feiern kann man nur ohne diese Belastungen, frei von Sorgen. Wenn das irgendwann so ist, werden wir auch wieder richtig mit Herzblut unser Schützenfest begehen. Es fehlt ja sonst auch alles andere, was das Dorfleben ausmacht." Ob es an Pfingsten zumindest Veranstaltungen im kleinen Rahmen gibt, vielleicht wieder einen festlichen Gottesdienst und eine musikalische Darbietung unter freiem Himmel, will die Bruderschaft je nach Lage entscheiden. Offen ist deshalb auch noch die Feier zum 100. Jubiläum, die eigentlich aus 2020 auf das Wochenende 3. bis 5 September 2021 verschoben wurde.

St. Antonius Eisborn

Der Schützenfesttermin im Bergdorf ist bekanntlich das Wochenende nach Fronleichnam, 2021 also 5. bis 7. Juni. Brudermeister Gisbert Sprenger teilt den Pessimismus von Stephan Neuhaus bezüglich einer Durchführung in bekannter Weise. "Persönlich glaube ich nicht, dass wir so wie gewohnt feiern können." Mit den Schützenfest@home-Paketen habe man im letzten Jahr eine tolle und gut nachgefragte Alternative anbieten können. "Das ist natürlich nur schwer zu toppen", grinst Sprenger. Wie anderswo auch, tauscht sich der Vorstand regelmäßig virtuell aus, auch untereinander seien die Bruderschaften in engem Kontakt. Lobend erwähnen in schwierigen Zeiten möchte Gisbert Sprenger noch die Stadt Balve, die im Moment ihre Ratssitzungen wechselnd in den heimischen Schützenhalle ausrichtet: "Das finde ich gut und ist eine nette Geste. Es ist für uns zwar auch etwas Arbeit, aber wegen der fehlenden Einnahmen von allen anderen Seiten nicht ganz unwichtig."

