Wie Zeugnisse im Corona-Halbjahr 20/21 vergeben werden

Balve Corona verändert auch die Formen der Zeugnis-Übergabe. Balver Schulen gehen dabei unterschiedliche Wege.

Balve. Die Corona-Pandemie erfordert nach dem Ende des erstes Schulhalbjahres neue Formen der Zeugnis-Ausgabe. Das ergab am Donnerstag eine Umfrage der Westfalenpost. Seit Montag dürfen Schulen in NRW Zeugnisse verteilen. Die Frist endet am Freitag.

An der städtischen Grundschule St. Johannes Balve sind die Zeugnisse am Donnerstag ausgehändigt worden, wie der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, sagte. Das Kollegium übergab sie gemeinsam mit den Materialpaketen für die Schülerinnen und Schüler. „Für die zweite Klasse war das im Pausenraum“, berichtete Bathe. Für die Klassen 3 und 4 wurden die Zeugnisse aus Fenstern herausgereicht. Statt der Erziehungsberechtigten waren indes die Kinder eingeladen zu kommen, „natürlich alle mit Maske“. „Den Lehrern war das wichtig. Sie wollten bei der Zeugnis-Ausgabe wenigstens noch mal zwei, drei Sätze mit den Kindern reden.“ Bathe weiter: „Die Zeugnisse gab es in Kopie. Sie sollen unterschrieben und am Montag zurückgebracht werden.“

Die Katholische Grundschule Heilige Drei Könige in Garbeck verteilt die Kopien der Leistungsbewertungen am Freitag. „Eltern oder Kinder erhalten die Zeugnisse durch das Klassenraumfenster“, sagte Schulleiterin Dorothe Gastreich-Kneer. „Das gilt für die Klassen 3 und 4. Für die Klassen 1 und 2 gibt es Materialtische in der Pausenhalle, und dort liegen auch die Zeugnisse.“

Am Montag werden sie mit Unterschrift der Eltern zurückerwartet. „Am Montag holen sich die Eltern die neuen Materialpakete für ihre Kinder ab, dann werden ihnen auch die Originalzeugnisse ausgehändigt“, erläuterte Gastreich-Kneer.

Von der städtischen Grundschule in Beckum gab es keine Rückmeldung.

Die Realschule beschritt einen anderen Weg der Zeugnis-Vergabe. Bathe: „In der zehnten Klasse herrscht Präsenzunterricht. Da gab es die Zeugnisse vor Ort. Für die anderen Schüler gab es Zeugnisse datenschutz-konform digital, mit Zustimmung der Eltern.“

Mehr Informationen aus dem Hönnetal: www.wp.de/staedte/balve