Bochum-Wattenscheid. Als Veronika Vieting und Roswitha Janicki aus Wattenscheid ein 50.000-Euro-Sparbuch finden, zögern sie nicht. Die Finderinnen gehen zur Polizei.

Anfang der Woche erscheinen Roswitha Janicki und Veronika Vieting in der Polizeiwache in Wattenscheid – mit einem unbeschrifteten Briefumschlag in der Hand. Sein Inhalt: Über 1000 Euro in bar sowie ein Sparbuch, in dem knapp 50.000 Euro als Guthaben eingetragen sind. Sie geben den Umschlag ab und werden zu ehrlichen Finderinnen, teilt die Polizei Bochum mit.

Der Briefumschlag habe sich in einem Bademantel befunden, der wiederum seinen Weg über einen Altkleidercontainer in die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes an der Sommerdellenstraße in Wattenscheid gefunden hatte. Dort wurde er von den beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Janicki und Vieting bei der Durchsicht der gespendeten Kleidungsstücke gefunden.

Bochum: Verlorenes Sparbuch gehört Seniorin aus Dortmund

Mittlerweile konnte eine betagte Seniorin, die in Dortmund lebt, als Sparbuchinhaberin ermittelt werden. Da der „wertvolle“ Briefumschlag noch nicht übergeben wurde, ist auch noch nicht bekannt, wie er seinen Weg in den Bademantel gefunden hat.

Stellvertretend für die Seniorin, die noch nichts von ihrem Glück weiß, bedankt sich die Polizei bei Roswitha Janicki und Veronika Vieting: „Ehrenamt und Ehrlichkeit, das ist vorbildlich und passt, weiter so!“