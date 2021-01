700 Jahre Bochum: 2021 wird ein Festjahr mit vielen Aktionen

Bochum 700 Jahre Bochum: Das wird das ganze Jahr über gefeiert. Wir stellen die Höhepunkte vor. Vor allem auf ein Event darf man sich freuen.

Bochum wird 700 Jahre alt, und das wird 2021 groß gefeiert! Die Stadt, Gruppen und Vereine, aber auch die WAZ haben Aktionen geplant, mit denen das Stadtjubiläum ordentlich gefeiert werden soll. Wir stellen die wichtigsten vor.

Am 8. Juni 1321 wurden Bochum per Verordnung des Grafen Engelbert II. von der Mark, der auf der Burg Blankenstein residierte, erweiterte Marktrechte verliehen. Das historische Datum gilt als „Geburtstag“ der eigenständigen Kommune Bochum und ist seit Jahrzehnten Bezugspunkt für schon öfter aufgelegte Stadtjubiläen.

Das Jubiläum wird übers ganze Jahr gefeiert

Weil Bochum eine lebendige Stadt mit unterschiedlichen Interessen und Temperamten ist, nimmt die gesamte Stadt an Anteil – Vereine, Organisationen, Unternehmen und Institutionen sowie sämtliche Stadtteile machen mit. Grundsätzlicher Gedanke: Das Jubiläum soll über das ganze Jahr verteilt Thema sein und nicht auf den 8. Juni beschränkt werden.

Stichtage erinnern an die Stadtgeschichte

Dazu passt der von BO-Marketing aufgelegte An 365 Tagen wird jeweils ein prägendes Ereignis ins Gedächtnis gerufen. Der 1. Januar erinnert etwa an die Zusammenlegung von Bochum und Wattenscheid am 1. Januar 1975 – und der 30. Dezember an die Umwandlung des Show-Theaters „Apollo“ in die städtischen Bochumer Bühnen anno 1915.

Die WAZ bietet viel Lesestoff zum Stadtjubiläum

Stichtage sind gute Merkzeichen, deshalb setzt auch die WAZ Bochum auf sie. Übers Jahr verteilt, werden Rückblicke auf besondere Ereignisse der Stadtgeschichte veröffentlicht; Motto: "Diese Woche vor x Jahren in Bochum". Außerdem werden „Bochums Beste“ – Persönlichkeiten, die die Stadt prägten - aus 700 Jahren vorgestellt. Und wir werfen einen Blick zurück auf das Leben der Menschen in Bochum damals. Dazu zählen etwa ein Rundgang mit dem Bochumer Nachtwächter im 18. Jahrhundert oder die Arbeit eines Schmelzers am Hochofen des Bochumer Vereins in den 1950er Jahren.

Festwoche dauert vom 8. bis 13. Juni

Zentrales Ereignis – neudeutsch: Event - bei den Jubiläumsfeiern ist die Festwoche. Sie beginnt mit einer Show am Dienstag, 8. Juni, dem Tag der Verleihung der Marktrechte vor 700 Jahren, und dauert bis Sonntag, 13. Juni. Geplant sind am Auftakttag allerlei kulturellen und unterhaltsame Aktionen, Autor und Kabarettist Frank Goosen steuert ebenso einen Beitrag bei wie

Mittelalterfest steigt auf der Burg Blankenstein

Für Mittwoch, 9. Juni, ist ein Tag der offenen Tür angedacht. Dabei stellen sich Bochumer Unternehmen vor, bieten Einblicke in Arbeitsplätze und Produktionsprozesse, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Vor dem Rathaus wird ein zwölf Meter langer „Time-Tunnel“ aufgebaut, der die Stadtgeschichte als begehbares Wimmelbild abbildet, es werden „Spiele ohne Grenzen“ für jedermann im Ruhrstadion und ein Mittelalterfest "Anno 1321" auf der Burg Blankenstein organisiert.

Picknick auf dem City-Ring: ein "Stillleben im Kleinen"

Ihren Höhepunkt erreich die Festwoche am Sonntag, 13. Juni. Dann gibt’s etwas wirklich Besonderes, nämlich ein Freiluft-Picknick auf dem Ring um die Innenstadt. Teile der Straßen werden für Autos gesperrt, es werden 700 Bierzeltgarnituren aufgebaut, geboten werden Kultur und Kulinarik von 70 Nationalitäten und 70 Vereinen. Auch die WAZ Bochum ist mit einem Stand bei diesem im Kleinen“ vertreten.

Da heute niemand verbindlich sagen kann, wie die Corona-Situation im Frühsommer aussehen wird, müssen die Abstands- und Hygieneregeln bei der Planung immer mitgedacht werden. So wird es bei der Auftakt-Show der Festwoche am 8. Juni nur 700 Plätze geben, die ausgelost werden sollen

>>> Info: Die städtische Website zum Stadtjubiläum www.bochum-700.de informiert über alle Aktionen und Neuigkeiten zu den zahlreichen Projekten, Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen von #bochum700.

