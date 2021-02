Eine virtuelle Reise in die Tiefen des Weltalls startet das Planetarium am 10. und 17. Februar. Im Internet kann jeder kostenlos dabei sein.

Planeten Ab ins All! Planetarium Bochum startet virtuell zur Venus

Bochum. Bei zwei Livestreams zeigt das Bochumer Sternentheater Wissenswertes aus dem Universum. Los geht's am 10. Februar mit einem musikalischen Abend.

Während der Corona-Pandemie findet das Kulturprogramm in Bochum mehrheitlich im Internet statt: Da macht auch das traditionsreiche Planetarium keine Ausnahme. Zu zwei unterhaltsamen astronomischen Live-Streams lädt seine Besucher im Februar an. Diese können kostenlos auf der Internetseite des Planetariums abgerufen werden.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 10. Februar, um 19 Uhr der Referent, Entertainer und Pianist Paul Hombach aus Bonn. Unter dem Titel "Ab ins All" bietet er einen musikalischen Flug durchs Universum. Spannend erzählt er Wissenswertes aus der Astronomie, während er dabei zu himmlischen Themen Lieder am Keyboard improvisiert. Im Live-Chat können ihm die Zuschauer anschließend Fragen stellen.

und der Astronomiejournalist Daniel Fischer stellen am Mittwoch, 17. Februar, um 19 Uhr ein kontroverses Thema aus der aktuellen Forschung vor: Gibt es womöglich Lebensspuren in den Wolken der Venus?

Digitale Reise auf den "Höllenplaneten"

"Im September meldeten Radioastronomen völlig überraschend die Entdeckung des Moleküls Monophosphan in den Wolken des Planeten Venus – und konnten nicht erklären, wie es entstanden sein könnte", sagt Hüttemeister. Könnten also Mikroorganismen ausgerechnet auf dem „Höllenplaneten“ Venus mit seiner dichten Atmosphäre voller Schwefelsäure und seiner extrem lebensfeindlichen Bedingungen existieren? Spannende Fragen, die es näher zu beleuchten gilt.

Interessierte brauchen für die Veranstaltungen keine Tickets zu erwerben. Jeder kann online auf der Homepage des Planetariums sowie auf dem Youtube-Kanal dabei sein. Alle Infos: planetarium-bochum.de

