An 14 Schulen im gesamten Stadtgebiet will die Stadt Bochum bis August Gigabit-Anschlüsse legen – auch ohne Landesförderung. Bei ihnen sind die technischen Voraussetzungen gut, weil sie in der Nähe einer Breitbandleitung liegen.

Dabei geht es um folgenden Schule: Alice-Salomon-Berufskolleg, Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (Realschule), Erich Kästner-Schule (Gesamtschule), Graf-Engelbert-Schule (Gymnasium), Heinrich-Böll-Gesamtschule, Hildegardis-Schule (Gymnasium), Liselotte-Rauner-Schule (Hauptschule), Nelson-Mandela-Schule (Sekundarschule), Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungkolleg, Rupert-Neudeck-Schule (Sekundarschule), Schiller-Schule (Gymnasium), Technische Berufsschule 1, Theodor-Körner-Schule (Gymnasium), Willy-Brandt-Gesamtschule

In den nächsten Jahren sollen alle 70 Schulen mit schnellem Internet ausgestattet werden. Es gibt 42 Grundschulen mit 49 Standorten, zehn Gymnasien, ein Weiterbildungskolleg, fünf Gesamtschulen, zwei Sekundarschulen, zwei Hauptschulen, fünf Realschulen, sieben Förderschulen mit acht Standorten, eine Schule für Kranke sowie fünf Berufskollegs mit acht Standorten, deren Träger die Stadt Bochum ist.

Alle Schule bekommen schnelles Internet