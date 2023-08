Rita Brandenburg vom Umwelt- und Grünflächenamt gehört auch in diesem Jahr zum Organisationsteam des "Langen Tags der StadtNatur", der am 1. und 2.9.2023 mit über 60 Veranstaltungen in Bochum stattfindet.

Freizeit Am „Tag der StadtNatur“ Geheimnisse in Bochum entdecken

Bochum Entdecken, forschen und spielen in der Natur: In allen Stadtteilen Bochums wird das Anfang September möglich. Wir stellen Programm-Punkte vor.

Der „Lange Tag der StadtNatur“ wurde 2013 vom Bochumer Umwelt- und Grünflächenamt zum ersten Mal organisiert und feiert somit am 1. und 2. September dieses Jahres seinen 10. Geburtstag. „Damals wie heute ist der Tag dazu da, um die wunderschöne Flora und Fauna unserer Stadt einer breiten Masse an Menschen nahezubringen“, beschreibt Phillip Heidt, Leiter des Umwelt- und Grünflächenamts.

Bochums Wildkräuter rund um den Tippelsberg

„Die größeren Park- und Grünanlagen sind ja vielen bekannt. Wir aber wollen auch kleine Schätze und Geheimtipps ins Licht der Öffentlichkeit rücken“, ergänzt Mit-Organisatorin und städtische Umweltpädagogin Rita Brandenburg. Dazu laden in diesem Jahr über 60 Veranstaltungen ein, die sich über das gesamte Stadtgebiet erstrecken.

Der Umweltservice Bochum (USB) zum Beispiel veranstaltet am Freitag (1.9) drei Mal eine kostenlose Wildkräuterexkursionauf dem Tippelsberg mit der Kräuterpädagogin Anke Roßmannek. Von 10 bis 12 Uhr, von 13 bis 15 Uhr und von 16 bis 18 Uhr können Interessierte aller Altersgruppen mehr über Bestimmung, Geruch, Geschmack und Verwendung von wildwachsenden Kräutern erfahren. Treffpunkt ist der Haupteingang zum Tippelsberg an der Hiltroper Straße in Riemke. Pro Exkursion werden 15 Teilnehmende zugelassen, eine Anmeldung beim USB ist telefonisch unter 0234 3336-223 oder per Mail an paula.zimmer@usb-bochum.de bis zum 30. August erforderlich.

Kleingartenverein Bochum-Riemke übersetzt seine Veranstaltungen auch in Gebärdensprache

Ebenfalls in Riemke hat der Kleingartenverein an der Beisingstraße 20b über mehrere Monate ein komplettes Tagesprogramm inklusive Abendveranstaltung auf die Beine gestellt, das sowohl am Freitag (1.9.) von 10 bis 23 Uhr und am Samstag (2.9.) zwischen 10 und 18 Uhr besucht werden kann. Dabei erwartet Besucherinnen und Besucher jeder Altersklasse eine Zeitreise mit Blick in den Sternenhimmel, in die Zukunft der Honig- und Waldbienen und vieles mehr. Eine gebärdendolmetschende Person wird die Vorträge für Gehörlose übersetzen. Eine Anmeldung ist nur für Gruppen erforderlich bei Claudia Herbers unter 01577 6215954 oder Mail an herbers.c@gmx.de.

Der „Hof Bergmann“ gewährt Einblicke ins Gärtnern auf zwei Hektar Land

Der Gemeinschaftsgarten des „Hof Bergmann“ – einem Wohnprojekt, das auf zwei Hektar Grünfläche an der Höfestraße 71 in Querenburg nach nachhaltigen Prinzipien und Ideen den Garten des Grundstücks bewirtschaftet – öffnet sowohl Freitag (1.9., 12–20 Uhr) als auch Samstag (2.9., 11–20 Uhr) für Interessierte seine Pforten. Für beide Tage wünschen sich Magdalena Kruska (0176 57834647) und Johannes Tangen (0157 74598148) vom „Hof Bergmann“ eine Anmeldung per Telefon oder als Email an hallo@derhof.eu.

Projekt „Wildnis für Kinder“ macht Natur an vier Standorten in Bochum erlebbar

Kinder von 5 bis zwölf Jahren (auch ohne die Begleitung Erwachsener) können mit vier verschiedenen Veranstaltungen des Bochumer Projektes „Wildnis für Kinder“ unter Anleitung erfahrener Pädagogen unterschiedliche Aspekten der Natur auf den Grund gehen. Am Freitag (1.9.) von 15 bis 17 Uhr auf der „Wildnis für Kinder“-Fläche in Bochum-Hiltrop, Hiltroper Landwehr zwischen Haus-Nr. 19/21 und von 17 bis 19 Uhr an der „Wildnis für Kinder“-Fläche in Bochum-Mitte, Grünfläche Vierhausstraße Ecke Herner Straße, am Denkmal. Am Samstag (2.9.) geht es dann von 10.30 bis 12.30 Uhr an der „Wildnis für Kinder“-Fläche in Bochum-Langendreer, Ovelackerstraße/Ecke Hasselbrinkstraße und von 11 bis 13 Uhr am Kinder- und Jugendfreizeithaus „Hutown“, Hustadtring 7, weiter. Alle Veranstaltungen sind mit 15 Teilnehmenden begrenzt und um eine Anmeldung unter 02323 229641-0/-5 oder biostation@biostation-ruhr-ost.de wird gebeten.

Weitere Infos, Kontaktdaten einzelner Veranstalter und eine komplette Liste aller Aktionen finden Sie im Internet unter www.bochum.de/Umwelt--und-Gruenflaechenamt/Langer-Tag-der-StadtNatur. Für allgemeine Fragen zum „Langen Tag der StadtNatur“ steht Ihnen Rita Brandenburg unter der Nummer 0234 – 910 24 58 zur Verfügung.

